"Zdradził". Izrael na dyplomatycznej wojnie z kolejnym krajem

W poniedziałek Australia cofnęła wizę posła Simchy Rotmana, oskarżając go o zamiar "szerzenia nienawiści i podziałów". Reprezentujący skrajnie prawicową partię Religijny Syjonizm polityk miał wygłosić serię wystąpień w tamtejszych instytucjach żydowskich, które od początku wojny Izraela w Strefie Gazy, zmaga się z gwałtownym wzrostem liczby ataków.

Na podstawie danych statystycznych opartych na spisie ludności z 2021 roku, opublikowanych w 2024 roku, szacuje się, że w Australii mieszka ok. 117 tys. Żydów, którzy stanowią 0,46 proc. z 25,4 mln mieszkańców kraju.

Izrael na dyplomatycznej wojnie z Australią

Szef MSZ Izraela Gideon Saar skrytykował australijskie władze za "podsycające antysemityzm prześladowanie Izraela". W odpowiedzi unieważnił wizy australijskich dyplomatów akredytowanych przy Autonomii Palestyńskiej, którzy na stałe mieszkają w Izraelu. Ambasadzie w Canberze polecił "uważnie rozpatrywać wszystkie oficjalne wnioski wizowe" z Australii.

"Historia zapamięta Albanese'a takiego, jakim był: słabym politykiem, który zdradził Izrael i porzucił australijskich Żydów" – ocenił na platformie X Benjamin Netanjahu.

Australijska minister spraw zagranicznych Penny Wong nazwała w poniedziałek decyzję Izraela o cofnięciu wiz "nieuzasadnioną reakcją" i stwierdziła, że rząd Netanjahu zwiększa izolację dyplomatyczną Izraela.

Premier Australii powiedział 12 sierpnia, że Benjamin Netanjahu "zaprzecza" kryzysowi humanitarnemu w Strefie Gazy. Australia może uznać państwo palestyńskie, idąc w ślady Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku. Wtedy to rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Około 20 żywych zakładników jest wciąż więzionych. Według władz Strefy Gazy, w izraelskim odwecie zginęło ponad 62 tys. Palestyńczyków.

Czytaj też:

Kibice odpowiedzieli na skandaliczny baner. "Izrael morduje Palestyńczyków"Czytaj też:

Rekordowa liczba ofiar wśród dziennikarzy w Strefie Gazy