Wielka Brytania wyśle żołnierzy na Ukrainę. Znamy szczegóły

Celem rozmów w amerykańskim resorcie obrony będzie finalizacja zobowiązań koalicji ws. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu broni z Rosją. Brytyjski dziennik "Guardian" wskazuje, że admirał Radakin ma potwierdzić gotowość Londynu do wysłania żołnierzy, którzy zajmą się logistyką, a także szkoleniem ukraińskich żołnierzy. Mundurowi nie będą jednak brali udziału w walkach na froncie.

Ilu brytyjskich żołnierzy trafi na Ukrainę?

Według pierwotnych założeń na Ukrainę miało zostać skierowanych 30 tys. żołnierzy. Brytyjski dziennik informuje jednak, że planowana liczba została zmniejszona ze względu na sprzeciw niektórych państw europejskich.

Jak podkreśla brytyjski urzędnik, cytowany przez "Guardiana", kluczowe znaczenie ma stanowisko Waszyngtonu.

– Środa to naprawdę ważny moment. Nic nie dzieje się w Waszyngtonie bez zielonego światła prezydenta, więc poparcie Donalda Trumpa dla gwarancji bezpieczeństwa w poniedziałek zapoczątkowało wiele działań – mówi informator gazety.

Niemcy nie wyślą żołnierzy

Tymczasem minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul przekazał, że jego kraj nie wyśle wojsk na Ukrainę. – Rozmieszczenie żołnierzy (…) prawdopodobnie byłoby zbyt dużym obciążeniem – powiedział szef MSZ.

Wadephul przekazał swoje stanowisko podczas rozmowy na podcaście Table Media. Jak zaznaczył, Niemcy powinny odegrać rolę w zapewnieniu pokoju. Jednocześnie polityk wskazał na gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

– Stany Zjednoczone jasno dały do zrozumienia, że są na to gotowe. Teraz musimy zobaczyć, co da się wdrożyć wspólnie z Europejczykami – powiedział szef niemieckiej dyplomacji. Wadephul podkreślił jednak, że Niemcy chcą "skoncentrować się na terytorium NATO".

– Bundeswehra wysłała już brygadę na Litwę. Dodatkowe rozmieszczenie niemieckich żołnierzy na Ukrainie prawdopodobnie byłoby dla nas zbyt dużym obciążeniem – powiedział.

