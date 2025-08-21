Największy w sierpniu atak na Ukrainę. Rosjanie trafili w amerykański obiekt

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że minionej nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 574 drony i 40 rakiet. Był to największy atak powietrzny w tym miesiącu.

Rosjanie trafili w amerykańską fabrykę na Zakarpaciu

Jak poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, jedna z rakiet trafiła w zakład dużego amerykańskiego producenta elektroniki na zachodzie kraju. Podkreślił, że to obiekt w pełni cywilny, niemający nic wspólnego z obronnością ani wojskiem.

Sybiha zwrócił uwagę, że nie jest to pierwszy rosyjski atak na amerykańskie przedsiębiorstwa działające na Ukrainie, ponieważ wcześniej w tym roku celem było biuro koncernu lotniczego Boeing w Kijowie.

"Nie ma w tym żadnej logiki ani konieczności wojskowej – tylko terror wobec ludzi, przedsiębiorstw i normalnego życia w naszym kraju" – napisał minister na portalu X.

Ocenił, że właśnie dlatego tak ważne są wysiłki na rzecz zmuszenia Rosji do zakończenia wojny. Jego zdaniem nocne ataki pokazują także pilną potrzebę wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej dodatkowymi systemami rakietowymi i pociskami przechwytującymi.

Władze obwodu zakarpackiego podały, że w wyniku ataku na amerykańską fabrykę w Mukaczewie rannych zostało 15 osób.

Czy Trumpowi uda się zakończyć wojnę?

Reuters odnotowuje, że do ataku doszło w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump podejmuje intensywne wysiłki mające na celu zakończenie wojny. "Rosja, która zaprzecza, jakoby jej celem była ludność cywilna, użyła rakiet i dronów, aby zaatakować ukraińskie miasta położone daleko od linii frontu" – pisze agencja.

Od początku inwazji Moskwy w 2022 r. zginęły tysiące cywilów, z których zdecydowana większość to Ukraińcy.

Agresja Rosji na Ukrainę przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

