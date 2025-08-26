Zełenski nie potrzebuje żołnierzy? Młodzi Ukraińcy mogą wyjeżdżać z kraju bez konsekwencji

Mężczyźni w wieku 18–22 lat będą mogli opuścić kraj bez dodatkowych dokumentów – mimo obowiązującej powszechnej mobilizacji. Dotychczas złamanie zakazu wyjazdu groziło więzieniem, a w przypadku oporu wobec służb granicznych – jeszcze surowszymi konsekwencjami.

Wyjazdy pod pretekstem nauki

Jak donoszą media, prezydent Wołodymyr Zełenski już 12 sierpnia miał zlecić rządowi "opracowanie możliwości" uproszczenia wyjazdów młodych obywateli. Oficjalnie chodzi o naukę, staże i doświadczenie zawodowe za granicą. Krytycy zwracają jednak uwagę, że decyzja ta może osłabić zdolności obronne kraju i stawia pod znakiem zapytania spójność polityki mobilizacyjnej.

Do tej pory wyjątki od zakazu dotyczyły tylko wąsko określonych grup: osób niepełnosprawnych, ojców z co najmniej trojgiem dzieci, wolontariuszy i kierowców przewożących pomoc humanitarną. Teraz rząd Zełenskiego otwiera granice dla najmłodszej grupy mężczyzn – w samym środku wojny.

Co z dotychczasowym prawem?

Jeszcze jesienią 2023 r. szef prezydenckiej frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawid Arakhamia informował, że Ukraina może zwrócić się do innych krajów o ekstradycję poborowych, którzy opuścili kraj na podstawie fałszywych zaświadczeń o niezdolności do służby wojskowej. Kilka dni temu rząd Ukrainy skierował także do Rady Najwyższej projekt ustawy mający na celu zaostrzenie kar za nielegalne przekroczenie granicy państwowej w okresie stanu wojennego.

Nowe przepisy obejmują przede wszystkim żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, rezerwistów oraz poborowych, którzy ze względu na wprowadzony stan wojenny w kraju mają ograniczoną możliwość wyjazdu za granicę. Obowiązek ten dotyczy mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, choć ustawodawstwo przewiduje pewne wyjątki od zakazu wyjazdów. Proponowane regulacje przewidują, że osoby, które nielegalnie opuszczą kraj w tym czasie, mogą zostać ukarane aresztem lub grzywną do 170 tys. hrywien, co odpowiada około 15,1 tys. zł.

Czytaj też:

Tak ukraiński dziennikarz nazwał Nawrockiego. Reakcja GozdyryCzytaj też:

Moskwa komentuje weto Nawrockiego w sprawie Ukraińców. "Zdrowy rozsądek dociera do Europy"