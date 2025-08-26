W Rosji, jak podają media, weto prezydenta RP przyjęto jako sygnał zmian w nastrojach w Europie. – Zdrowy rozsądek zaczął pewniej docierać do Europy. I nie tylko na Słowacji czy Węgrzech – stwierdził Leonid Słucki, przewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej.

Kuriozalne słowa rosyjskiego propagandysty

– Oczywiście jest za wcześnie, by mówić o erze oświecenia w kraju, w którym kampania fałszowania historii II wojny światowej i wojna z pomnikami żołnierzy-wyzwolicieli rozpoczęła się ponad dekadę temu. Ale najwyraźniej pojawił się pewien trend – dodał przedstawiciel rosyjskiej Dumy.

Z kolei prezydent Karol Nawrocki, ogłaszając w poniedziałek weto tłumaczył, że projekt ustawy wymaga korekty i nie odpowiada obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. Ustawa, którą dostałem na biurko, nie dokonuje tej korekty – mówił podczas konferencji.

Przywileje tylko dla pracujących

Nawrocki podkreślił, że nie zamierza wycofywać się ze swoich wcześniejszych zapowiedzi. – 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – powinni korzystać z niej ci, którzy przyczyniają się do naszego systemu poprzez swoją pracę – zaznaczył.

Prezydent zapowiedział również przygotowanie własnego projektu ustawy, który ma wprowadzić bardziej restrykcyjne zasady przyznawania obywatelstwa oraz pomocy socjalnej. – Obywatelstwo RP to wielki zaszczyt. Proces nadawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony z trzech do dziesięciu lat. W projekcie znajdzie się także zaostrzenie kary za nielegalne przekroczenie granicy do pięciu lat – zapowiedział.

W nowym projekcie znajdzie się również zapis "stop banderyzmowi", co, jak tłumaczył Nawrocki, ma uderzyć w propagandę gloryfikującą zbrodnie UPA. – Aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku, powinniśmy wprowadzić jasne zapisy, że symbole banderowskie są równoznaczne z symbolami nazistowskimi czy komunistycznymi – mówił prezydent.

