Umowa UE-Mercosur. Niepokojące informacje z Brukseli

Komisja Europejska w przyszłym tygodniu planuje przedstawić teksty umów handlowych z Mercosur i Meksykiem, rozpoczynając proces ratyfikacji. Przeciwko wcieleniu w życie Mercosur protestuje Francja. Żródła zaznajomione z planami Brukseli twierdzą, że umowa z blokiem Mercosur ma znaleźć się w porządku obrad spotkania komisarzy UE, do którego dojdzie w środę.

Ponadto źródła wskazują, że zaktualizowana wersja umowy handlowej Unia Europejska – Meksyk jest również zaplanowana na środowe spotkanie. Pozwoliłoby to na przyjęcie obu porozumień jako jednego pakietu dotyczącego Ameryki Łacińskiej. Następnie teksty umów zostaną przesłane do krajów członkowskich, celem formalnego zatwierdzenia.

Oba porozumienia mają zostać przedstawione jako umowy dotyczące wyłącznie kompetencji UE. Oznacza to, że mogą zostać przyjęte większością kwalifikowaną w Radzie UE oraz zwykłą większością w Parlamencie Europejskim. Nie będą musiały przechodzić przez parlamenty narodowe, a to znacznie przyspieszy cały proces.

Umowa UE z Mercosur jednym z tematów Rady Gabinetowej

Umowa UE z Mercosur była jednym z punktów Rady Gabinetowej, która odbyła się w środę. Prezydent Karol Nawrocki nazwał tę umowę "końcem polskiego rynku drobiu, wołowiny, produkcji zbóż". Powołał się m.in. na uchwałę Sejmu z 25 lipca, która mówi o tym, że umowa z Mercosur jest rodzajem zagrożenia dla polskiego rolnictwa.

– Chciałbym zachęcić pana premiera i wszystkich państwa ministrów, i zadeklarować, że jestem gotowy do budowania mniejszości blokującej w Radzie Unii Europejskiej, aby powstrzymać umowę Unii Europejskiej z państwami Mercosur – podkreślił w środę prezydent.

Polska zagłosuje przeciwko Mercosur

Również w środę, na konferencji prasowej po Radzie Gabinetowej, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Polska będzie głosowała przeciwko przyjęciu umowy między Unią Europejską a Mercosur w Radzie Europejskiej.

Umowa UE-Mercosur

Umowa z Mercosur to umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur (Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj). Umowa ma na celu zniesienie ceł i barier handlowych w wymianie towarów i usług. Na jej zawarciu zależy przede wszystkim Niemcom.

Do ratyfikacji umowy UE-Mercosur potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego i 15 państw reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE. Umowa może zatem zostać powstrzymana, o ile Francja i Polska zdołają zorganizować mniejszość blokującą.

Umowa szeroko otworzy Europę na import tańszej żywności z Ameryki Południowej, co osłabi konkurencyjność – a może nawet rentowność – rodzimych gospodarstw rolnych. Tym bardziej, że żywność z Ameryki Południowej nie jest objęta rozmaitymi wymogami, które Unia Europejska nałożyła na lokalnych rolników.

