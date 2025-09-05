Zginęło już blisko 65 tysięcy osób. Izrael nasila ofensywę w Strefie Gazy

Obiekt został całkowicie zniszczony. Armia twierdzi, że budynek był wykorzystywany przez Hamas do planowania działań zbrojnych. "Bojownicy stworzyli w nim infrastrukturę, z której kierowali atakami terrorystycznymi przeciwko oddziałom IDF w tym rejonie" – przekazano w komunikacie izraelskiej armii. Według wojska mieszkańcy mieli otrzymać ostrzeżenie o konieczności ewakuacji.

Liczby pokazują skalę ofiar

Ministerstwo Zdrowia w Gazie podało, że w piątek zginęło co najmniej 30 osób, w tym 20 w samym mieście Gaza. Od początku wojny, trwającej blisko dwa lata, śmierć poniosło już ponad 64 tys. Palestyńczyków. Dodatkowo – jak poinformowała agencja AFP – ponad 370 osób zmarło z powodu niedożywienia.

– Niecałe pół godziny po wydaniu nakazu ewakuacji wieża została zbombardowana – relacjonowała 50-letnia Arej Ahmed. Jej mąż, który znajdował się w pobliżu, widział, jak lokatorzy wyrzucali swoje rzeczy przez okna i balkony, próbując ratować dorobek życia. 45-letni Ahmed Abu Wutfa, mieszkaniec częściowo zniszczonego lokalu w atakowanym budynku, mówił: – Moje dzieci są przerażone, ja też. Nie ma bezpiecznego miejsca – możemy tylko mieć nadzieję, że śmierć nadejdzie szybko – podkreślają mieszkańcy.

"Otwierają się bramy piekieł"

Izraelski minister obrony Israel Kac potwierdził eskalację działań. – W Strefie Gazy otwierają się bramy piekieł – stwierdził, dodając, że ataki będą kontynuowane, dopóki Hamas nie przyjmie warunków zakończenia wojny dyktowanych przez Izrael. Z kolei premier Binjamin Netanjahu już wcześniej zapowiadał, że celem armii jest przejęcie pełnej kontroli nad Gazą.

Kilka dni temu wojsko izraelskie ogłosiło Gazę "niebezpieczną strefą walk", zawieszając obowiązujące dotąd przerwy humanitarne. Według danych międzynarodowych organizacji, w obozach i prowizorycznych namiotach na tym terenie żyją setki tysięcy wysiedlonych Palestyńczyków. Agencja Reutera przytoczyła oświadczenie zarządu zniszczonego wieżowca, w którym podkreślono, że budynek „był przeznaczony dla Palestyńczyków wysiedlonych w wyniku wojny”, a nie dla celów militarnych.

