Tajemniczy wpis Trumpa. "Zaczyna się"

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Po godz. 17:00 czasu polskiego prezydent USA Donald Trump zamieścił na platformie społecznościowej Truth Social enigmatyczny wpis, w którym odniósł się do całego zdarzenia. "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję przestrzeni powietrznej Polski? Zaczyna się" – napisał.

Jeszcze dziś rozmowa Trump-Nawrocki

Prezydent USA Donald Trump jeszcze dziś ma rozmawiać z prezydentem RP Karolem Nawrockim na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski" – zapewniła przedstawicielka Białego Domu.

"Jesteśmy z naszymi sojusznikami w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" – oznajmił z kolei ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitaker.

NATO uruchomiło art. 4. Co to oznacza?

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka przekazał, że NATO uruchomiło art. 4. Umożliwia on pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Artykuł 4 nakazuje państwom członkowskim NATO konsultacje, gdy zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Przepis ten ma charakter dyplomatyczny i umożliwia państwu zwrócenie się o konsultacje, gdy czuje się zagrożone, bez konieczności powoływania się na art. 5 Traktatu o Kolektywnej Obronie.

Według agencji Reutera, która powołała się na źródła w NATO, wstępne ustalenia wskazują na celowe działania ze strony Rosji. Jednak Sojusz Północnoatlantycki nie traktuje wtargnięcia dronów na terytorium Polski jako ataku.

