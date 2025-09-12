Watykan: Ponad 1,5 tys. relacji o współczesnych męczennikach

Istnieje 1624 relacji o osobach zabitych z nienawiści do wiary, udokumentowanych przez komisję watykańską złożoną z historyków, teologów i ekspertów, która w ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziła dokładne i dogłębne badania wspierane przez organizację "Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Dane te uzupełniają badania zainicjowane przez św. Jana Pawła II w 2000 roku z okazji Jubileuszu, dając przegląd tego zjawiska w ciągu ostatnich 25 lat. Regina Lynch, prezes wykonawczy "Pomocy Kościołowi w Potrzebie” twierdzi, że "dane te odzwierciedlają to, co widzimy na co dzień, towarzysząc wspólnotom zagrożonym w swoim istnieniu”.

Męczennicy naszych czasów

Dzięki współpracy konferencji episkopatów, instytutów zakonnych i innych podmiotów kościelnych, przeprowadzone badania dostarczają interesujących, choć nadal nieostatecznych danych: zidentyfikowano 643 przypadki w Afryce Subsaharyjskiej, 357 w Azji i Oceanii, 304 w Ameryce, 277 na Bliskim Wschodzie i w północno-zachodniej Afryce, oraz 43 w Europie. Dane nie są ostateczne.

W Ameryce Łacińskiej wielu z nich zostało zabitych przez organizacje przestępcze lub handlarzy narkotyków lub za sprzeciwianie się eksploatacji zasobów naturalnych. W Azji i Oceanii wśród ofiar znalazło się 200 wiernych zamordowanych podczas zamachów wielkanocnych 2019 roku na Sri Lance. W Afryce większość z nich została zabita przez dżihadystów lub w konfliktach etnicznych i politycznych.

– Ich świadectwo każdego dnia umacnia naszą wiarę i wiarę naszych dobroczyńców – podsumowuje Lynch

Wszyscy oni zostaną upamiętnieni podczas liturgicznej uroczystości ekumenicznego upamiętnienia nowych męczenników i świadków wiary, która odbędzie się w niedzielę 14 września w bazylice św. Pawła za Murami, pod przewodnictwem papieża Leona XIV o godz. 17.00.

