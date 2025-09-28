Dlaczego Pius XI potępił Action Française
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat

Dlaczego Pius XI potępił Action Française

Dodano: 
Grobowiec papieża Piusa XI
Grobowiec papieża Piusa XI Źródło: Wikimedia Commons
Adam Wielomski || Po pierwszej wojnie światowej doszło do uzurpacji władzy przez papieża. Następca św. Piotra jest nieomylny w kwestiach wiary i moralności. Natomiast nie przyznano mu prawa do kierowania działaniami politycznymi państw, władców i stronnictw katolickich

Kierowana przez Charlesa Maurrasa Action Française we Francji przełomu wieków XIX i XX była odpowiednikiem endecji Romana Dmowskiego na ziemiach polskich. Z tą różnicą, że endecja bywała największą partią polityczną i w II RP kilkakrotnie współrządziła, gdy Action Française na zawsze pozostała tylko wpływowym środowiskiem opiniotwórczym. I oto 26 grudnia 1926 r. eksplodowała prawdziwa bomba: światło dzienne ujrzał dekret Świętego Oficjum potępiający czasopismo "L’Action Française" i siedem książek jego redaktora naczelnego – Maurrasa.

Prawie od stulecia trwa dysputa nad pytaniem dlaczego. Czy Kościół nie lubi nacjonalizmu? Czy już wtedy "Ren wpadał do Tybru" i wpływy niemieckie decydowały o geopolityce Watykanu? Czy też był to jeden z pierwszych przejawów liberalizmu w polityce papieskiej?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także