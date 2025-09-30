"Bardzo głupia osoba". Trump uderza w znanego polityka

We wtorek w Quantico w stanie Wirginia odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i sekretarza obrony Pete'a Hegsetha z wysokiej rangi dowódcami wojskowymi.

– Nie ma większego zaszczytu niż być waszym dowódcą naczelnym. Dziękuję każdemu z was, że jesteście gotowi poświęcić życie za nasz kraj – zwrócił się do amerykańskich generałów i admirałów Trump.

Trump: Nie możemy pozwolić na pogróżki atomowe

Amerykański przywódca odniósł się do gróźb, które kierował pod adresem Stanów Zjednoczonych Dmitrij Miedwiediew, były prezydenta i były premiera Rosji, a obecnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

– Oni coś wspomnieli o broni nuklearnej, bardzo głupia osoba o tym wspomniała, więc wtedy wysłałem jeden lub dwa okręty podwodne w pobliże Rosji z ostrożności – powiedział Trump.

– Nie możemy pozwolić, by ludzie rzucali sobie takimi pogróżkami atomowymi. Słowo "nuklearne" jest jednym z tych słów na "n", których nie można używać – zaznaczył.

Miedwiediew: To krok w stronę wojny

Pod koniec lipca br. Dmitrij Miedwiediew zareagował na decyzję Donalda Trumpa o skróceniu czasu, jaki Moskwa ma na spełnienie żądań USA przed wprowadzeniem sankcji. "Każde nowe ultimatum to groźba i krok w stronę wojny" – napisał były prezydent Rosji na portalu X. Jak zaznaczył, "Rosja to nie Izrael ani nawet Iran".

Miedwiediew zwrócił się również do Trumpa z apelem, by "nie podążał drogą Śpiącego Joe [Bidena – przyp. red.]". W toku internetowej wymiany zdań, bliski współpracownik Władimira Putina przypomniał również o "martwej ręce", czyli rosyjskim systemie odpowiedzi na atak nuklearny.

W reakcji na te słowa prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał informację o rozmieszczeniu dwóch okrętów podwodnych o napędzie atomowym w "odpowiednich rejonach".

