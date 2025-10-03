"Do więzienia". Izraelski minister chce surowych kar

Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir opowiada się za surowym traktowaniem aktywistów zatrzymanych podczas prób przełamania morskiej blokady Strefy Gazy.

Zdaniem polityka, ujęte osoby powinny zostać umieszczone w izraelskich więzieniach na oddziałach przeznaczonych dla terrorystów, a nie zostać deportowane do krajów pochodzenia, tak jak to uczyniły władze.

– Premier Benjamin Netanjahu nie może ich znów deportować i tak w kółko, a oni będą ciągle wracać – powiedział Ben-Gwir w materiale wideo opublikowanym na portalu X.

Polityk podczas czwartkowej wizyty w Aszdodzie został sfilmowany, jak stojąc przed aktywistami z flotylli nazywa ich "terrorystami". Na nagraniu słychać, jak niektórzy z nich krzyczą "wolna Palestyna!".

Deportacje uczestników flotylli

Deportacje uczestników flotylli Sumud zatrzymanej przez Izrael w drodze do Strefy Gazy już się rozpoczęły. W piątek wojsko izraelskie przejęło ostatnią łódź.

Globalna Flotylla Sumud (GSF) poinformowała w oświadczeniu, że izraelskie siły morskie "nielegalnie przechwyciły wszystkie 42 statki" z pomocą humanitarną i wolontariuszami, którzy zmierzali do Strefy Gazy.

Ostatnia łódź, Marinette, została zatrzymana około 42,5 mil morskich (79 km) od Gazy. Izraelskie radio wojskowe poinformowało, że marynarka wojenna przejęła kontrolę nad ostatnim statkiem flotylli, zatrzymała osoby na pokładzie i doprowadziła statek do portu Aszdod w Izraelu.

W czwartek izraelskie wojsko zatrzymało na wodach międzynarodowych w sumie ponad 450 osób. Jest wśród nich czworo Polaków: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

