Francuski dziennikarz zginął w ataku rosyjskiego drona. Reaguje Macron

Antoni Lallican, doświadczony fotoreporter mieszkający w Paryżu, zginął w piątkowy poranek w wyniku ataku rosyjskiego drona w Donbasie na wschodzie Ukrainy podczas wykonywania zlecenia – poinformowała stacja France 24, powołując się na Europejską i Międzynarodową Federację Dziennikarzy (EFJ, IFJ).

W tym samym ataku ranny został ukraiński dziennikarz Heorhij Iwanczenko. Obaj mieli na sobie kamizelki kuloodporne z napisem "Press" (prasa).

Atak rosyjskiego drona. Nie żyje francuski dziennikarz

Jak wynika z oświadczenia Europejskiej Federacji Dziennikarzy, to pierwszy przypadek śmierci przedstawiciela mediów z powodu ataku drona na Ukrainie od czasu pełnej inwazji Rosji w 2022 roku.

– Dziś na Ukrainie głównym zagrożeniem dla dziennikarzy, podobnie jak dla wszystkich cywilów, są rosyjskie drony polujące na ludzi – powiedział Serhij Tomilenko, prezes Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (NUJU). – To nie są przypadkowe ofiary wojny. Atakując dziennikarzy, armia rosyjska celowo poluje na tych, którzy próbują dokumentować zbrodnie wojenne – dodał.

Macron składa kondolencje. "Z głębokim smutkiem dowiedziałem się o śmierci"

Prezydent Francji Emmanuel Macron złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego fotoreportera.

"Nasz rodak Antoni Lallican towarzyszył armii ukraińskiej na froncie. Z głębokim smutkiem dowiedziałem się o jego śmierci, która nastąpiła w wyniku ataku rosyjskiego drona. Składam najszczersze kondolencje jego rodzinie, bliskim i wszystkim kolegom, którzy ryzykując życie, informują nas i dają świadectwo o rzeczywistości wojny" – napisał Macron na platformie X.

Materiały autorstwa Antoniego Lallicana publikowano w wielu mediach, m.in. w gazetach francuskich: "Le Monde", "Le Figaro" i "Libération", a także w niemieckich: "Der Spiegel", "Zeit" i "Die Welt". W Donbasie pracował od marca 2022 r. Miał 37 lat.