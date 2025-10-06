Polityczny chaos we Francji. Premier podał się do dymisji po niecałym miesiącu rządów

Lecornu złożył dymisję zaledwie 26 dni po tym, jak został mianowany premierem po upadku poprzedniego rządu Francois Bayrou. Pałac Elizejski ogłosił tę informację po poniedziałkowym godzinnym spotkaniu Lecornu z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Przypomnijmy, że były minister obrony był piątym premierem Francji w ciągu niecałych dwóch lat. Teraz opozycja w Zgromadzeniu Narodowym domaga się rozpisania nowych wyborów, a niektóre partie domagają się nawet rezygnacji prezydenta Emmanuela Macrona, choć on deklaruje, że nie ustąpi ze stanowiska przed końcem swojej kadencji w 2027 r.

Człowiek Macrona

Sebastien Lecornu objął stanowisko premiera Francji 9 września br., po tym jak rząd jego poprzednika Francoisa Bayrou upadł w parlamencie z powodu projektu budżetu na 2026 rok, który przewidywał oszczędności w wysokości około 44 mld euro.

39-letni Lecornu uważany jest za lojalnego współpracownika prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Od 2017 roku, czyli od pierwszej kadencji Macrona, Lecornu zasiadał we wszystkich rządach. Zanim został premierem, pełnił funkcję ministra obrony (od 2022 roku).

Polityczny kryzys

Przypomnijmy, że po wyborach w lipcu 2024 roku francuski parlament jest podzielony między trzy równorzędne siły polityczne (blok komunistów i socjalistów, blok centrowy prezydenta Macrona i prawica pod wodzą Marine Le Pen), z których żadna nie dysponuje wystarczającą ilością mandatów, by samodzielnie sformować rząd.

8 września francuski parlament zagłosował za odwołaniem rządu Francoisa Bayrou z powodu planów ograniczenia rosnącego długu publicznego. Pogłębiło to kryzys polityczny i postawiło prezydenta Emmanuela Macrona przed zadaniem znalezienia piątego premiera w ciągu niecałych dwóch lat.

74-letni Francois Bayrou objął urząd premiera na początku 2025 roku.

Czytaj też:

Francuski dziennikarz zginął w ataku rosyjskiego drona. Reaguje MacronCzytaj też:

Propozycja KE miała chronić Polskę. Projekt już budzi sprzeciw części państw UE