Informację o cofnięciu wiz wydanych rosyjskim ekspertom na Warszawską Konferencję Wymiaru Ludzkiego przekazała prokremlowska agencja prasowa TASS. Wydarzenie rozpoczyna się 6 października i potrwa do 17 października.

Rosja należy do grona 57 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Moskwa przekazała, że pismo o anulowaniu wiz zostało wysłane w ostatnim dniu roboczym przed konferencją. Jak zaznaczono, nie została wskazana żadna przyczyna ani uzasadnienie, a w trakcie samego procesu wizowego nie wskazano również żadnych zastrzeżeń do złożonych dokumentów.

Zacharowa uderza w Polskę

– Warszawa od dawna prowadzi destrukcyjne działania mające na celu podważenie i zniszczenie samej istoty OBWE. Nie powinni po prostu wymawiać liter nazwy tej organizacji; powinni je rozszyfrować i dokładnie przeczytać, czym jest organizacja, co oznacza jej nazwa i dlaczego została stworzona. Została stworzona dla bezpieczeństwa i współpracy. Dzięki wysiłkom NATO niewiele z tego bezpieczeństwa i współpracy pozostało – powiedziała Zacharowa w rozmowie z TASS.

Rzecznik rosyjskiego MSZ nawiązała bezpośrednio do postawy Polaków.

– Najwyraźniej nie potrzebują tej organizacji. Nie potrzebują ducha i litery porozumień, które ją ukształtowały. Powinno to zostać ogłoszone otwarcie, a konsekwencje powinny być zrozumiałe. Ale te niekończące się działania manipulacyjne, to destrukcyjne zachowanie bez publicznego ujawniania swoich prawdziwych celów i założeń, jak mi się wydaje, stało się już znakiem rozpoznawczym Warszawy – dodała Maria Zacharowa.

Odbywającą się corocznie konferencję organizuje w tym roku Finlandia, która przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Konferencja Wymiaru Ludzkiego stanowi platformę dyskusji na temat praw człowieka i demokracji w państwach członkowskich.

