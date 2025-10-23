Migrant deportowany przez Wielką Brytanię do Francji wrócił małą łodzią
Jeden z pierwszych migrantów odesłanych do Francji w ramach umowy podpisanej przez rządy w Paryżu i Londynie wrócił do Wielkiej Brytanii na małej łodzi. Zostanie deportowany po raz drugi.

Migrant, którego nazwiska nie ujawniono, powiedział dziennikowi "The Guardian", że padł ofiarą współczesnego niewolnictwa prowadzonego przez przemytników ludzi w północnej Francji.

Wiadomość o jego powrocie pojawiła się po tym, jak liczba migrantów, którzy przybyli na Wyspy małymi łodziami wyniosła w tym roku 36 954, przewyższając łączną liczbę 36 816 z roku ubiegłego. To oznacza, że 2025 rok był drugim najwyższym rokiem w historii pomiarów po roku 2022.

Agencja Reutera pisze, że powrót mężczyzny po 29 dniach od deportacji trafił w czwartek na pierwsze strony brytyjskich gazet. Odpowiedzialny za politykę migracyjną wiceminister Josh MacAlister powiedział w wywiadzie dla Sky News, że cudzoziemiec zostanie deportowany ponownie.

Wielka Brytania odesłała do Francji nielegalnego migranta. Wrócił łodzią przez kanał La Manche

Brytyjski premier Keir Starmer i francuski prezydent Emmanuel Macron uzgodnili w lipcu, że Wielka Brytania będzie deportować część nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się przez kanał La Manche, z powrotem do Francji, w zamian za przyjęcie takiej samej liczby osób ubiegających się o azyl, które mają brytyjskie koneksje rodzinne.

Starmer powiedział, że ta "przełomowa" umowa będzie miała charakter odstraszający i pomoże mu w spełnieniu obietnicy "rozbicia gangów" zajmujących się przemytem ludzi, a także ograniczy przepływ małych łodzi.

Rząd w Londynie poinformował w niedzielę, że w ramach pilotażowego programu nazywanego "jeden wchodzi, jeden wychodzi" udało się dotychczas odesłać 42 osoby.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
