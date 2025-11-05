"Niemcy burdelem Europy". Szefowa Bundestagu ma dość

Julia Klöckner, przewodnicząca niemieckiego Bundestagu, opowiedziała się za zaostrzeniem przepisów dotyczących prostytucji w Niemczech.

– Jestem głęboko przekonana, że musimy wreszcie zakazać prostytucji i kupowania seksu w naszym kraju – powiedziała Klöckner podczas laudacji wygłoszonej z okazji wręczenia nagrody Heldinnen-Award. Gala odbyła się w Berlinie, a "Nagroda dla Bohaterek" jest przyznawana "odważnym kobietom".– Jeśli mówimy o prawach kobiet, a jednocześnie twierdzimy, że prostytucja to zawód jak każdy inny, to nie tylko jest to śmieszne, ale również poniżające wobec kobiet. W tym zawodzie nie ma też praktyk uczniowskich – dodała przedstawicielka chadeckiej partii CDU.

"Niemcy burdelem Europy"

Klöckner poparła rozwiązania stosowane w Szwecji i Norwegii, czyli karanie klientów prostytutek oraz zamykanie domów publicznych. "Zgodnie z modelem wprowadzonym najpierw w Szwecji kupowanie usług seksualnych jest nielegalne, natomiast sprzedaż seksu nie podlega karze. Osoby uprawiające prostytucję otrzymują pomoc w rozpoczęciu nowego życia" – opisuje Deutsche Welle.

Według szefowej Bundestagu, dotychczasowe przepisy w Niemczech nie zapewniają wystarczającej ochrony osobom uprawiającym prostytucję. – Wręcz przeciwnie: ani ustawa o prostytucji, ani ustawa o ochronie osób uprawiających prostytucję nie wzmacniają w sposób trwały praw kobiet w prostytucji – powiedziała Klöckner. Dodała, że dochodzi do brutalnych napaści, dominacji mężczyzn i przymusu. – Niemcy są burdelem Europy – powiedziała.

W 2017 roku w Niemczech weszła w życie ustawa o ochronie osób pracujących w prostytucji. Zgodnie z nią osoby świadczące usługi seksualne muszą się rejestrować, a działalność związana z prostytucją – jak np. prowadzenie domu publicznego – wymaga zezwolenia.

