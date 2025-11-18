"Ożywienie negocjacji". Zełenski leci do Turcji

Wizyta będzie jednym z najważniejszych punktów jego intensywnej ofensywy dyplomatycznej, którą w ostatnich dniach prowadzi w Europie.

Koniec wojny jest najwyższym priorytetem Ukrainy

– Pracujemy nad rozwiązaniami, które zaproponujemy naszym partnerom. Zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby przybliżyć koniec wojny, jest najwyższym priorytetem Ukrainy – stwierdził Zełenski. Ukraiński prezydent poinformował również, że w ramach rozmów planowane jest omówienie kwestii wznowienia wymiany jeńców wojennych. Według doniesień agencji Reuters, do Turcji przybędzie także specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff, co dodatkowo podnosi rangę planowanych rozmów.

Równolegle do wizyty Zełenskiego trwają zakulisowe działania dotyczące uwalniania ukraińskich jeńców. Jak przekazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, podczas konsultacji w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich strony zgodziły się wrócić do tzw. porozumień stambulskich – dotyczących uwolnienia 1200 Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli.

Impas po przerwanych rozmowach

Rozmowy o zawieszeniu broni znajdują się od tygodni w martwym punkcie, który nastąpił po odwołaniu spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Miało być to skutkiem rosyjskich żądań, które, według strony amerykańskiej, uniemożliwiały konstruktywny dialog. USA oceniły wówczas, że Moskwa nie jest gotowa do kompromisu. Tuż po tym media obiegła informacja, jakoby rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow został odsunięty na drugi plan przez samego Władimira Putina.

Kilka tygodni temu, niespodziewanie Ławrow ogłosił jednak gotowość do spotkań twarzą w twarz z amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio. Jak powiedział, Rosja i USA utrzymują kontakty telefoniczne, a ewentualne spotkania mogą odbyć się "gdy zajdzie taka potrzeba". Ławrow zaznaczył jednocześnie, że jakiekolwiek rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą muszą uwzględniać interesy Rosji. Podkreślił, że kwestia integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej – w tym wyników referendów z lat 2014 i 2022 dotyczących Krymu oraz części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego – "nie podlega dyskusji".

