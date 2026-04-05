Dyplomatyczne tournée Zełenskiego. Spotkał się z kolejnym przywódcą

W niedzielę polityk udał się z wizytą do Syrii. Wcześniej był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Jordanii. W Damaszku Zełenski spotkał się z prezydentem Ahmedem al-Szarą. Rozmowy dotyczyły obronności w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie oraz wzajemnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Zełenski napisał na portalu X, że istnieje duże zainteresowanie wzajemną wymianą doświadczeń wojskowych i bezpieczeństwa. "Doskonale rozumiemy wyzwania energetyczne i infrastrukturalne, z jakimi obecnie mierzy się Syria. Jesteśmy gotowi współpracować, aby poszerzać możliwości zarówno dla naszych krajów, jak i ich mieszkańców" — oznajmił polityk stojący na czele władz Ukrainy.

Syria. Al-Szara spotkał się z Zełenskim

Zełenski napisał też, że obie strony oczekują poprawy sytuacji. "Omówiliśmy również okoliczności wojny Rosji z Ukrainą – jestem wdzięczny za wsparcie. Istnieje duże zainteresowanie wymianą doświadczeń wojskowych i w dziedzinie bezpieczeństwa. Doceniam wyrazy szacunku dla naszych obywateli" – dodał. "Poruszyliśmy również rolę Ukrainy jako wiarygodnego dostawcy produktów spożywczych i omówiliśmy wspólne możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego w regionie" – przekazał.

Przypomnijmy, że Al-Szara to lider dżihadystów z organizacji Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), która współuczestniczyła w obaleniu reżimu Basada Al-Asada na przełomie 2024 i 2025 roku. Wówczas porzucił on swój dotychczasowy przydomek Abu Muhammad al-Dżulani. Następnie stanął na czele rządu tymczasowego, a 29 stycznia 2025 r. został oficjalnie ogłoszony prezydentem Syrii w okresie przejściowym. Nie wiadomo jednak, kiedy w Syrii miałyby odbyć się wybory. Organizacja HTS była w przeszłości powiązana z tzw. Państwem Islamskim i Al-Kaidą. Od dłuższego czasu jednak deklaruje odejście od radykalnych form działania.

Umowa Ukrainy z Arabią Saudyjską

Wcześniej Zełenski był w Arabii Saudyjskiej. Ukraina podpisała z Rijadem umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej chodzi głównie o pomoc w obronie przed dronami, w czym Ukraińcy są światowymi specjalistami. Armia Ukrainy ma olbrzymie doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów i może pomóc krajom Zatoki Perskiej, które są atakowane tymi samymi dronami typu Shahed, zaprojektowanymi przez Iran.

Ukraina zaproponowała wymianę swoich stosunkowo tanich środków przechwytujących drony na drogie pociski obrony powietrznej, których kraje Zatoki Perskiej używają do zestrzeliwania irańskich dronów.

