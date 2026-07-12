Świat
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

Rasizm à rebours

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Flaga Włoch
Flaga Włoch Źródło: Unsplash
PIECZEŃ RZYMSKA Włosi przeżywają głęboką futbolową traumę.

W największym piłkarskim święcie, dobiegającym powoli końca, porażającym gigantomanią mundialu (48 drużyn w trzech państwach), Italia, czterokrotny mistrz świata, nie gra.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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