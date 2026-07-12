Rasizm à rebours

PIECZEŃ RZYMSKA Włosi przeżywają głęboką futbolową traumę.
W największym piłkarskim święcie, dobiegającym powoli końca, porażającym gigantomanią mundialu (48 drużyn w trzech państwach), Italia, czterokrotny mistrz świata, nie gra.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
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