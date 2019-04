Na Ukrainie bez debaty. Załenski nie przyszedł

Poroszenko zjawił się na Stadionie Olimpijskim kilkanaście minut po godz. 14. (13 w Polsce). – Debata dziś ma odbyć się właśnie tutaj. Nikogo się nie boimy. Robimy wszystko, by kraj poznał prawdę. Kraj nie chce kupować kota w worku. Kraj potrzebuje prawdziwego prezydenta i prawdziwego głównodowodzącego armii, który poprowadzi (go) do UE i do NATO – mówił do zgromadzonych tam ludzi ukraiński przywódca.

Przypomnijmy, że pomysłodawcą debaty na stadionie był Wołodymyr Zełenski. Zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie proponując ją 4 kwietnia Poroszence oświadczył, że daje mu 24 godziny na odpowiedź. Ubiegający się o reelekcję prezydent przyjął wyzwanie. Problem pojawił się, kiedy przyszło do wyboru terminu. Zełenski poinformował, że spotka się na kijowskim stadionie 19 kwietnia – w dniu, kiedy w myśl ukraińskiego prawa powinna odbyć się telewizyjna debata kandydatów.

Podczas dzisiejszej konferencji Poroszenko wielokrotnie podkreślał, że domaga się od swojego konkurenta debaty. – Szanowny Władimirze Aleksandrowiczu, na jutro zaproszono mnie, tak jak i pana, do programu ISTV. Jutro, w poniedziałek, i program „Wolność słowa”, wydaje mi się, że o godz. 22.00 lub 22.30. Szanowny Władimirze Aleksandrowiczu, będę tam, pana również zaproszono. Proszę się nie obawiać, debaty to nic strasznego. Jeśli jutro nie uda się panu dotrzeć, zapraszam na debatę również pojutrze. Nie będzie pan miał możliwości uniku. Przyjdzie pan i opowie obywatelom Ukrainy o swoich planach, o swoim programie. Myślę, że nie warto grać na przeczekanie – mówił prezydent Ukrainy.

Powiedział też, że będzie go oczekiwał na oficjalnej debacie, która ma się odbyć 19 kwietnia o godz. 20.00 w studiu telewizyjnym Narodowej Publicznej Kompanii Telewizyjno-Radiowej Ukrainy.

Druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie odbędzie się 21 kwietnia.