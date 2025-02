Ważne spotkanie europejskich przywódców. "Decydujący moment"

"W moich konsultacjach z europejskimi przywódcami usłyszałem wspólne zobowiązanie do sprostania tym wyzwaniom na szczeblu UE: wzmocnienia europejskiej obrony i zdecydowanego przyczynienia się do pokoju na naszym kontynencie i długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy" – poinformował Antonio Costa we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

twitter

Zapewnił też o chęci współpracy z Ursulą von der Leyen oraz wszystkimi państwami członkowskimi. Do spotkania ma dojść 6 marca.

USA rozmawiają z Rosją o końcu wojny bez Ukrainy

Donald Trump zapowiedział zakończenie wojny na Ukrainie w ciągu 100 dni swojej prezydentury. "Jego działania obejmują m.in. rozmowy z przedstawicielami Rosji, przy pominięciu roli Ukrainy" – czytamy.

W minionym tygodniu Trump kilka razy ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nazwał go m.in. "dyktatorem bez wyborów". Stwierdził również, że ukraiński przywódca "nie jest zbyt ważny" w rozmowach pokojowych mających na celu zakończenie wojny.

Ofensywa dyplomatyczna Macrona

Przywódca Francji Emmanuel Macron kreuje się na tego europejskiego lidera, który będzie stanowił przeciwwagę dla prezydenta USA Donalda Trumpa. W tym celu w ubiegłym tygodniu zorganizował w Paryżu szczyt poświęcony sytuacji Ukrainy. W poniedziałek z kolei uda się do Waszyngtonu na spotkanie z Trumpem. W czwartek na rozmowy z przywódcą USA leci premier Wielkiej Brytanii. Obaj politycy chcieliby wysłać na Ukrainę wojska europejskie w ramach misji pokojowej, której szczegółów wciąż nie znamy.

W niedzielę wieczorem Macron poinformował, że właśnie rozmawiał z szefową KE Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Anotnio Costą, kanclerzem Olafem Scholzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a także prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i premierem Węgier Viktorem Orbanem.

"W oparciu o prowadzone w ciągu ostatnich kilku dni dyskusje z europejskimi kolegami i sojusznikami, jesteśmy zdecydowani zapewnić, że pokój na Ukrainie powróci w sprawiedliwy, solidny i trwały sposób oraz że bezpieczeństwo Europejczyków zostanie wzmocnione dzięki wszystkim nadchodzącym negocjacjom" – przekonuje Macron.

Czytaj też:

Gorzka pigułka dla Europy. Gen. Hodges: Ruszcie tyłki i zróbcie cośCzytaj też:

Co sądzą Polacy o ruchach Trumpa wobec Ukrainy? Jest sondaż