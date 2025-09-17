Rekordowy poziom nieufności Polaków do Unii Europejskiej

Prawie 94 proc. Polaków ufa polskiemu wojsku. Bardzo wysokie jest zaufanie do NATO. Spada natomiast poziom zaufania do Unii Europejskiej. O poziom zaufania do tych instytucji pracownia IBRIS zapytała na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej.
44 proc. Polaków nie ufa Unii Europejskiej
Z badania wynika, że zaufanie do Unii Europejskiej spadło o 4,4 punktu procentowego, osiągając we wrześniu 2025 roku 50,3 proc. Łączny odsetek Polaków nieufających Unii wzrósł o 11,1 pkt. proc. – daje to 43,8 proc.
Jest to najwyższy poziom nieufności odnotowany w ostatnich latach. Szczególnie wzrósł odsetek osób, które "raczej nie ufają" (z 14,3 proc. do 23,4 proc.).
"W obliczu poważniejszych wyzwań"
– Spadek zaufania do Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że jej rola – postrzegana jako bardziej ekonomiczna i polityczna – traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań – ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.
Być może są też inne powody
Przypomnijmy, że wśród najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Komisję Europejską są m.in.: pakt migracyjny zakładający relokację nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji w całej Europie, transformacja klimatyczna zakładająca całkowitą tzw. neutralność klimatyczną do 2050 roku, czy umowa z krajami Mercosur.
W Unii trwają też prace nad kolejnymi wspólnymi podatkami, wspólnymi pożyczkami, kontrolą mediów, zmianą traktatów likwidującą prawo weta w najważniejszych obszarach. Mówi się też o budowie wspólnej armii.
