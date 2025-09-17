Rekordowy poziom nieufności Polaków do Unii Europejskiej
Rekordowy poziom nieufności Polaków do Unii Europejskiej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA / RONALD WITTEK
Z najnowszego sondażu wynika, że zaufanie Polaków do Unii Europejskiej jest na najniższym od lat poziomie.

Prawie 94 proc. Polaków ufa polskiemu wojsku. Bardzo wysokie jest zaufanie do NATO. Spada natomiast poziom zaufania do Unii Europejskiej. O poziom zaufania do tych instytucji pracownia IBRIS zapytała na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej.

44 proc. Polaków nie ufa Unii Europejskiej

Z badania wynika, że zaufanie do Unii Europejskiej spadło o 4,4 punktu procentowego, osiągając we wrześniu 2025 roku 50,3 proc. Łączny odsetek Polaków nieufających Unii wzrósł o 11,1 pkt. proc. – daje to 43,8 proc.

Jest to najwyższy poziom nieufności odnotowany w ostatnich latach. Szczególnie wzrósł odsetek osób, które "raczej nie ufają" (z 14,3 proc. do 23,4 proc.).

"W obliczu poważniejszych wyzwań"

– Spadek zaufania do Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że jej rola – postrzegana jako bardziej ekonomiczna i polityczna – traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań – ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Być może są też inne powody

Przypomnijmy, że wśród najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Komisję Europejską są m.in.: pakt migracyjny zakładający relokację nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji w całej Europie, transformacja klimatyczna zakładająca całkowitą tzw. neutralność klimatyczną do 2050 roku, czy umowa z krajami Mercosur.

W Unii trwają też prace nad kolejnymi wspólnymi podatkami, wspólnymi pożyczkami, kontrolą mediów, zmianą traktatów likwidującą prawo weta w najważniejszych obszarach. Mówi się też o budowie wspólnej armii.

Źródło: PAP / DoRzeczy.pl
Czytaj także