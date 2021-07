Niemcy: Od 1 sierpnia wjazd do kraju na nowych zasadach

Rząd RFN przyjął "rozporządzenie przedstawione przez federalne ministerstwo zdrowia", by ograniczyć falę zakażeń – oznajmiła rzeczniczka.

Nowe zasady

Od niedzieli wszystkie osoby powyżej dwunastego roku życia, przyjeżdżające do Niemiec dowolnym środkiem transportu, muszą przedstawić dowód szczepienia, wyzdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Taki wymóg istnieje już w odniesieniu do wszystkich pasażerów linii lotniczych.

W przypadku wjazdu z obszaru zagrożonego koronawirusem, osoby zaszczepione i wyleczone muszą również przedstawić dowód wykonania testu.

Ponadto, będą tylko dwie zamiast trzech kategorii klasyfikacji obszarów na świecie o wyższym ryzyku infekcji: obszary wysokiego ryzyka oraz te, na których występują nowe, budzące obawy warianty koronawirusa. O zaklasyfikowaniu regionu do obszaru wysokiego ryzyka wspólnie decydują resorty zdrowia i spraw wewnętrznych oraz MSZ.

Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka lub obszaru występowania nowych wariantów koronawirusa muszą podać na portalu internetowym rządu swoje dane osobowe i miejsce zamieszkania na czas niezbędnej kwarantanny wjazdowej.

Wzrost zakażeń

Z danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) wynika, że w ciągu ostatnich trzech tygodni zapadalność (liczba nowych infekcji na 100 tys. osób) wzrosła ponad trzykrotnie. W czwartek rano wartość ta wyniosła 16,0, w środę - 15,0, podczas gdy 6 lipca było to 4,9.

Do RKI zgłoszono 3520 nowych infekcji w ciągu ostatniej doby, podczas gdy tydzień temu było to 1890, co daje wzrost o ponad 84 proc. – informuje w czwartek dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

„Do tej pory zapadalność była podstawą, która decydowała o wprowadzanych ograniczeniach w ramach federalnego «hamulca bezpieczeństwa», który wygasł pod koniec czerwca” – przypomina gazeta.

Minister zdrowia Jens Spahn (CDU) na łamach dziennika „Bild” wyraził opinię, że „wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych zapadalność traci na wartości informacyjnej, dlatego konieczne jest uwzględnianie innych kluczowych danych w celu oceny sytuacji, takich jak liczba pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu COVID-19”.

