Wielki protest przeciwko lockdownowi. Aresztowano 218 osób

Według szacunków policji w demonstracji brały udział ponad 4 tys. ludzi.

Serwis ABC podawał wcześniej, że w pobliżu budynku parlamentu w Melbourne zebrały się tysiące demonstrantów, którzy próbowali przedostać się przez policyjny kordon. Doszło do starć.

Jak powiedziała rzeczniczka policji, w proteście uczestniczyły osoby nastawione pokojowo, ale "większość z nich przyjechała z myślą o przemocy". "Zachowanie zaobserwowane przez policjantów było tak wrogie i agresywne, że nie mieli innego wyboru, jak użyć wszystkich dostępnych im metod" – przekazała, dodając, że użyto m.in. gazu pieprzowego, aby rozproszyć tłum. Podczas starć siedmiu policjantów zostało rannych.

218 aresztowanych

Każda z 218 aresztowanych osób zostanie ukarana grzywną w wysokości 5452 dolarów (ok. 15,2 tys. zł) za złamanie obostrzeń – poinformowała rzeczniczka.

Demonstracje przeciw lockdownowi odbyły się w sobotę także w Sydney w stanie Nowa Południowa Walia. Tamtejsza policja poinformowała, że 47 osobom postawiono zarzuty związane m.in. z naruszeniem przepisów dotyczących zdrowia publicznego. Nałożono także ponad 260 grzywien w wysokości od 50 (140 zł) do 3 tys. dolarów (8,3 tys. zł).

W sobotę poinformowano o 894 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Australii; to najwyższa dobowa liczba nowych infekcji od początku pandemii. Poprzedni rekord – 754 zakażenia – odnotowano w czwartek.

Australia zakupiła od Polski milion dawek szczepionki Pfizera

Australia zakupiła w Polsce 1 mln dawek szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19 - poinformował w połowie sierpnia australijski premier Scott Morrison.

Morrison powiedział na konferencji prasowej w stolicy kraju - Canberze, że szczepionki otrzymają ludzie w wieku od 20 do 39 lat. Dodał, że szczepionki z Polski powinny dotrzeć do Sydney w niedzielę wieczorem via Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Morrison podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pomoc dodając, że "mamy poważny wzrost (zachorowań) w naszym największym mieście i dlatego możliwość uzyskania tych dawek od naszych polskich przyjaciół ma podstawowe znaczenie".

