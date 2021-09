Polacy nie rezygnują z zakupów. GUS podał najnowsze dane

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2021 r. była o 0,4% wyższa w porównaniu z lipcem 2021 r." – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Jak podano w komunikacie, sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w sierpniu była wyższa niż przed rokiem o 10,7% i spadła o 0,9% m/m.

"W sierpniu 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. spośród prezentowanych grup podobnie jak w poprzednich miesiącach odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 28,6% wobec wzrostu o 1,2% przed rokiem)" – przekazał GUS.

W okresie styczeń-sierpień 2021 r. sprzedaż wzrosła o 7,3% r/r (wobec spadku o 3,5% w 2020 r.). Konsensus rynkowy wynosił 10% wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Inflacja najwyższa od 20 lat

W ubiegłym tygodniu GUS poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła 5,5% w ujęciu rocznym w sierpniu 2021 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%. Zdaniem analityków bankowych, podwyższona inflacja może pozostać do końca roku, zbliżając się nawet do 6% r/r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu założono, że inflacja średnioroczna wyniesie 4,3% w 2021 r. i 3,3% w 2022 r. (wobec 3,4% w 2020 r.).

Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że Polski Ład nie napędzi wzrostu cen, a inflacja spowolni w 2022 roku.

