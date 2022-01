Premier: Słabi politycy szukają wymówek, odpowiedzialni szukają rozwiązań

"Słabi politycy szukają wymówek, odpowiedzialni politycy szukają rozwiązań! Dziś idziemy za ciosem i przedstawiamy Tarczę Antyinflacyjną 2.0, która oznacza wielkie obniżki podatków na żywność, ciepło, gaz, paliwa i nawozy dla milionów polskich rodzin! Dzięki polskiej solidarności i wsparciu rządu Prawo i Sprawiedliwość wspólnie wygramy z inflacją!" – podkreśla szef rządu we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Z kolei na Twitterze Morawicki przypomina: "Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to szereg rozwiązań, które pomogą polskim rodzinom w walce z europejską inflacją i wzrostem cen. Obniżamy podatki na paliwo, żywność, gaz, prąd i ciepło od 1 lutego 2022".

Ruszają prace w Sejmie

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się projektem tarczy antyinflacyjnej 2.0 – wskazuje PAP.

Rząd zamierza obniżyć VAT do 8 proc. na paliwo, 0 proc. na żywność, 0 proc. na gaz i 0 proc. na nawozy. – Od 1 lutego na 6 miesięcy wdrażamy nowe rozwiązania. Chcemy obniżyć VAT na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To będzie fundamentalna zmiana – poinformował Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. – Do 0 proc. obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł – dodał.

– Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 5 proc. i VAT na ciepło do 5 proc. Do tarczy antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na nawozy do 0 proc. – poinformował premier.

Tłumaczył, że rządowa tarcza jest "najbardziej rozbudowana i wielopunktowa w porównaniu do wielu krajów UE". – Walka z inflacją będzie trudna, ale troszczymy się o polskie rodziny – przekonywał.

Według Morawieckiego, łączna korzyść dla Polaków dzięki tarczy antyinflacyjnej 2.0 to 15 mld zł, a łącznie z pierwszą wersją tarczy – nawet 25 mld zł.Czytaj też:

Hołownia: Trzeba to powstrzymać