Kosiniak-Kamysz proponuje zakup energii z Ukrainy. "Tam są nadwyżki"

W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku. Do połowy roku polski rząd chce zakończyć też import węgla z Rosji. Szef rządu wezwał Unię Europejską, by nałożyła podatek na rosyjskie węglowodory.

Kosiniak-Kamysz: Rozważmy zakup energii od Ukrainy

Zdaniem przewodniczącego PSL "zapowiedzi było już wiele". – Ważniejsze będą czyny, nie słowa – mówił na antenie Radia Plus Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do propozycji Mateusza Morawieckiego. – Przecież PiS jeszcze będąc w opozycji w 2014 roku chciał wprowadzić embargo na rosyjski węgiel, po czym zwielokrotnił import rosyjskiego węgla do Polski, za ich rządów on jest największy w historii – wskazywał polityk.

Dodał, że Polska powinna rozważyć zakup energii od Ukrainy. – To by mogła być najlepsza pomoc dla Ukrainy. Tam są nadwyżki energii, bo elektrownie muszą funkcjonować, a ten prąd nie jest tam dzisiaj konsumowany – mówił lider PSL.

"Proponujemy uwolnienie zielonej energii"

Według Kosiniaka-Kamysza Polska powinna korzystać przede wszystkim z własnych źródeł energii. Lider PSL zaapelował o uwolnienie zielonej energii. – Nasza partia proponuje odejście od jakichkolwiek regulacji blokujących budowę wiatraków, fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych – podkreślał.

Zdaniem posła, w zakresie energii nie powinno być "żadnych regulacji na poziomie krajowym". – Wszystkie decyzje powinny zapadać na poziomie gmin. To wspólnota samorządowa, wspólnota mieszkańców decyduje, czy tutaj może stanąć takie źródło energii, czy tu może być biogazownia, czy tu może być postawiony wiatrak – tłumaczył Kosiniak-Kamysz. Zdaniem lidera ludowców zielona energia zapewni Polsce "prawdziwą niezależność energetyczną".

