"Nowoczesne i przyjazne rozwiązanie". ZUS chwali się swoją aplikacją

Aplikacja jest dostępna od 2022 roku i przez ten czas przechodziła liczne aktualizacje. Jedna z ostatnich wprowadziła do jej funkcjonalności możliwość obliczenia emerytury.

– Aplikacja mZUS to nowoczesne i przyjazne rozwiązanie. Dzięki niej klienci mogą, będąc w dowolnym miejscu, złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ lub Dobry Start. Wygodnie zarezerwują także e-wizytę, czyli wideorozmowę z pracownikiem ZUS, lub połączą się z infolinią. Natomiast jeśli preferują kontakt bezpośredni, mogą przez aplikację umówić wizytę w placówce – powiedział Karol Poznański z biura prasowego ZUS.

Z programu można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Wystarczy pobrać go ze sklepu Google Play lub App Store. Aby aktywować program, należy powiązać go ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Nowe funkcje aplikacji

Jedną z ciekawszych funkcji jest kalkulator emerytalny, dzięki któremu każdy może wyliczyć kwotę swojego świadczenia, jakie będzie otrzymywał w przyszłości. Użytkownikom aplikacji umożliwiono także zapoznanie się z szeregiem informacji. Chodzi m.in. o zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; okresach podlegania do ubezpieczeń; danych płatników składek ubezpieczonego, członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego; pobieranych z ZUS zasiłkach oraz o emeryturach i rentach, a także o zaświadczeniach lekarskich (e-ZLA).

Dodatkowo można także umówić się na wideorozmowę z pracownikiem ZUS lub zadzwonić na infolinię. Aby móc korzystać ze wszystkich nowych funkcji należy aplikację zaktualizować lub pobrać, jeśli jeszcze nie mamy jej na swoich telefonach. Następnie konieczne będzie powiązanie aplikacji ze swoim kontem na PUE ZUS. Bez konta na platformie nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji.

