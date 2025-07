Największy port Europy przygotowuje się do wojny z Rosją

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegł, że Rosja może zaatakować Estonię za 5–7 lat, ale podkreślił, że sojusz "ma wszystkie plany na taką ewentualność”. Tymczasem największy port w Europie rozpoczął przygotowania do ewentualnego konfliktu.

Jak powiedział Boudewein Simons, dyrektor wykonawczy Zarządu Portu Rotterdam, port koordynuje działania z sąsiednią Antwerpią na wypadek przybycia pojazdów i ładunków brytyjskich, amerykańskich i kanadyjskich.

Wcześniej w maju holenderskie ministerstwo obrony ogłosiło, że port w Rotterdamie będzie musiał zapewnić miejsce do obsługi statków przewożących ładunki wojskowe na prośbę NATO. Simons powiedział, że jeden lub więcej statków będzie cumować przy nabrzeżu przez kilka tygodni, cztery lub pięć razy w roku. Ponadto kilka razy w roku będą odbywać się ćwiczenia wojskowe.

Port w Rotterdamie

Port Rotterdam ma 42 km długości. Rocznie obsługuje około 436 milionów ton ładunków, przyjmując 28 000 statków pełnomorskich i 91 000 statków rzecznych z Niemiec i wschodniej Europy. Port ma już doświadczenie z przeładunkiem broni, zwłaszcza podczas wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r., ale nawet w szczytowym okresie zimnej wojny nie miał dedykowanego nabrzeża dla nich.

Tymczasem sąsiednia Antwerpia regularnie otrzymuje dostawy dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Obsługuje 240 milionów ton ładunków rocznie, co czyni ją drugim co do wielkości portem w UE.

Simmons wezwał kraje europejskie do gromadzenia zapasów surowców oraz sprzętu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ropy naftowej.

– Powinniśmy zrobić to samo z materiałami takimi jak miedź, lit, grafit i wieloma innymi ważnymi surowcami – powiedział, dodając, że obszary wokół portów, które mają dobrą sieć dystrybucyjną, nadają się do przechowywania takich rezerw.

Czytaj też:

Rutte: Bez NATO USA mają duży problemCzytaj też:

Kreml się boi? Utajniono ważne dane