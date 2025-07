Chiny wprowadzają program dopłat dla rodzin z dziećmi

Jak podaje "Financial Times", Chiny wprowadziły pierwszy ogólnokrajowy program dopłat do opieki nad dziećmi, który ma na celu zwiększenie wskaźnika urodzeń i zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom. Chiński rząd zapłaci rodzinom 3600 juanów, czyli około 503 dolarów rocznie, na każde dziecko w wieku poniżej trzech lat.

Warto zauważyć, że takie dofinansowanie będzie przysługiwać, jeśli dziecko urodziło się od początku 2025 roku. Natomiast jeśli rok urodzenia dziecka przypada między 2022 a 2024 rokiem, takie rodziny mogą również ubiegać się o częściowe wsparcie. Według prognoz, ponad 20 milionów rodzin będzie mogło otrzymywać pomoc finansową.

Chiny walczą z kryzysem demograficznym

Przedstawiciel komisji zdrowia stwierdził, iż "bezpośrednia dystrybucja dotacji pieniężnych” mogłaby "pomóc złagodzić ciężar finansowy związany z wychowywaniem dzieci”, a także "uspokoić obawy młodych par”.

Ta decyzja jest odpowiedzią na kryzys demograficzny zagrażający Chinom. W kraju spadł nie tylko wskaźnik urodzeń, ale także liczba zarejestrowanych małżeństw.

Chiński ekonomista Zichun Huang twierdzi, że wprowadzone rozwiązanie jest zbyt ograniczone, aby miało znaczący wpływ na wskaźnik dzietności. Dodał jednak, że stanowi on ważny krok milowy w zakresie bezpośrednich wypłat dla gospodarstw domowych i że w przyszłości środki te zostaną zwrócone państwu.

Eksperci wątpią, czy takie działania będą w stanie przekonać młodych ludzi do założenia rodziny. Rosnące bezrobocie i spowolnienie rozwoju gospodarczego hamują chęć młodych ludzi do zakładania i powiększania rodziny. Co więcej, chociaż władza zachęca do płodności, nic nie wskazuje na to, że ograniczy dostęp do aborcji.

Należy zauważyć, że Chiny odnotowują spadek populacji od trzech lat, a do 2015 r. w celu kontrolowania wskaźnika urodzeń w kraju obowiązywała "polityka jednego dziecka”.

