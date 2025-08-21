Majątek Trumpa pod lupą. Prezydent USA zarabia miliony w trakcie drugiej kadencji

Według ujawnionych danych Donald Trump tylko w pierwszym dniu trwania aktualnej kadencji dokonał ponad 600 transakcji finansowych obejmujących papiery korporacyjne gigantów takich jak Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Meta, Qualcomm czy T-Mobile, a także obligacje emitowane przez miasta, stany czy dystrykty gazowe.

"Niezwykle szeroka skala inwestycji"

Eksperci oceniają skalę inwestycji prezydenta Stanów Zjednoczonych jako "niezwykle szeroką", obejmującą sektory, które mogą zyskać na polityce deregulacyjnej jego administracji. Choć Biały Dom zapewnia, że zarządzanie portfelem inwestycyjnym prezydenta zostało powierzone zewnętrznej instytucji, a Trump nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje inwestycyjne, krytycy zwracają uwagę na potencjalny konflikt interesów.

Ich zdaniem działania prezydenta – zarówno w sferze regulacyjnej, jak i gospodarczej – mogą pośrednio podbijać wartość posiadanych przez niego aktywów. Eksperci dodają, że ruchy Trumpa wpisują się w jego wieloletnią strategię dywersyfikacji majątku. Tylko w 2024 roku zadeklarował przychody przekraczające 600 milionów dolarów, a jego aktywa szacowane zostały wycenione na co najmniej 1,6 miliarda dolarów.

Zarabia na czym się da

Amerykański prezydent zarabia miliony dolarów, promując produkty sygnowane swoim nazwiskiem, w tym perfumy, zegarki, gitary, gadżety i kryptowaluty, jak również Biblię. Niedawno wprowadził na rynek perfumy "Trump. Victory 45-47" za 249 dolarów, a wcześniej sprzedawał m.in. "Fight! Fight! Fight!". Jego biznesy obejmują też złote telefony Trump Mobile i kryptowalutę $TRUMP, a aktywa znajdują się w funduszu powierniczym zarządzanym przez jego syna Donalda Trumpa Juniora.

Sam prezydent Stanów Zjednoczonych nie widzi nic złego także w przyjmowaniu drogich prezentów od rządów zagranicznych – np. wartego około 400 mln dolarów samolotu od Kataru – mimo że budzi to poważne wątpliwości etyczne. Media na całym świecie rozpisują się na temat tego, że rodzina Trumpa zarobiła setki milionów dolarów na inwestycjach w nieruchomości, hotele i kluby golfowe w różnych krajach, a sam prezydent korzysta z pozycji politycznej, by podejmować decyzje korzystne dla swoich przedsięwzięć, m.in. w sektorze kryptowalut, pozostawiając ten sektor bez oczekiwanych regulacji.

Czytaj też:

Trump zdecydował się wycofać z rozmów pokojowych między Putinem a ZełenskimCzytaj też:

Tajemnicze słowa Trumpa dot. wojny na Ukrainie. "Przed nami ciekawe czasy"