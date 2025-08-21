Duża zmiana na rynku pracy. "Wchodzi w fazę wychładzania"

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób) wyniosło 8 905,63 zł i wzrosło o 7,6 proc. r/r w lipcu, zaś zatrudnienie spadło o 0,9 proc. r/r, jak podał Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 431,8 tys. etatów.

Konsensus rynkowy przewidywał 8,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Ekspert: Firmy stosują "strategię na przetrwanie"

"Rynek pracy zdecydowanie wchodzi w fazę wychładzania. Rosnąca stopa bezrobocia wśród młodych – według danych Eurostatu, kurczące się ciągle zatrudnienie oraz coraz mniejsza liczba zgłaszanych ofert pracy powodują, że rynek pracy powoli traci odporność, jaką uzyskał zaraz po pandemii" – skomentował ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, cytowany w komunikacie, na który powołał się serwis ISBnews.pl.

Ekspert ocenił, że pracodawcy zaczęli reagować na rosnące koszty pracy. "Największa redukcja zatrudnienia (-2,5 proc. r/r) występuje w handlu, czyli branży dość rozdrobnionej, a jednocześnie mało odpornej na rosnące koszty przy mniejszym niż zakładano popycie konsumpcyjnym" – wskazano. Jednocześnie rosnące koszty pracy powodują, że firmy w lipcu były mniej skłonne do podwyżek.

Według Zielonki, firmy stosują "strategię na przetrwanie", co oznacza prawdopodobnie obecnie brak przedłużania wygasających umów czasowych, czy niezatrudnianie nowych osób na wolne stanowiska.

Czytaj też:

Duże zmiany dla pracowników. Rząd przyjął projekt ustawyCzytaj też:

Kontrolują zwolnienia lekarskie. "Gdy pojawia się cień wątpliwości"