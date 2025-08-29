Ceny paliw. Tyle zapłacimy na stacjach

Jak podkreślają eksperci: "5,81 zł/l oraz 5,91 zł/l to aktualna średnia detaliczna krajowa cena benzyny Pb95 oraz diesla. W skali tygodnia benzyna Pb95 potaniała symboliczny 1 gr/l, a olej napędowy 2 gr/l. Podobnie symbolicznie o 1 gr/l do 2,65 zł/l potaniał autogaz".

Wakacyjna obniżka cen paliw

"W sumie od początku wakacji benzyna Pb95 potaniała o 20 gr/l, diesel o 18 gr/l, a autogaz 14 gr/l" – czytamy w komentarzu.

Analitycy zaznaczają, że "początek września powinien przynieść stabilizację cen paliw".

"W dalszym ciągu zarówno benzyna, jak i olej napędowy są zauważalnie tańsze niż przed rokiem. Za litr benzyny Pb95 płacimy o 45 gr/l mniej niż przed rokiem. Litr diesla w skali roku potaniał 36 gr/l, a autogazu 18 gr/l" – tłumaczą.

Tyle zapłacimy za ropę naftową

"W piątek rano notowania październikowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 67,6 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Rynek ropy naftowej coraz większą uwagę koncentruje na rosnącej nadwyżce podaży ropy naftowej, co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w rewizji w dół prognoz cen ropy naftowej" – czytamy w komentarzu. Jak wskazują eksperci, na początku sierpnia amerykańska EIA zrewidowała prognozy średniej ceny ropy Brent w 2026 roku z 58 USD/bbl do 51 USD/bbl. Spadku cen ropy naftowej poniżej 60 USD/bbl oczekuje również prezydent USA podkreślając wzrost amerykańskiej produkcji w skali roku o 0,3 mln bbl/d do średniego poziomu 13,5 mln bbl/d.

Analitycy firmy Reflex tłumaczą, że od 27 sierpnia weszły w życie podwyższone do co najmniej 50 proc. amerykańskie cła wtórne na towary importowane z Indii. "Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli państwowego Indian Oil Corp zarządzającego 9 rafineriami w Indiach wynika, że firma zamierza kontynuować zakupy rosyjskiej ropy w kolejnym kwartale. Około 25-30 proc. przerabianej przez indyjskie rafinerie ropy naftowej (5,3 mln bbl/d) stanowiła właśnie w ostatnim czasie ropa rosyjska. Ropa Urals DAP India kosztuje aktualnie około 65 USD/bbl" – podkreślają.

