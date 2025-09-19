Nie tylko Węgry i Słowacja. Osiem krajów UE nadal kupuje rosyjski gaz

Według Itkonen, oprócz Węgier i Słowacji, rosyjski surowiec importują Belgia, Francja, Grecja, Holandia i Portugalia. Rzeczniczka nie podała, ile gazu kupuje każdy z tych krajów.

Import rosyjskiego gazu przez kraje UE może jednak ustać już w 2027 roku. Według źródeł Bloomberga, w ramach 19. pakietu sankcji, UE może przyspieszyć o rok proces rezygnacji z rosyjskiego "błękitnego paliwa”. Początkowo zakaz planowano wprowadzić od 1 stycznia 2028 roku.

Rosyjski gaz w UE

Przypomnijmy, że 18 czerwca 2025 r. UE przedstawiła plan rezygnacji z rosyjskiego gazu, który przewidywał zakończenie dostaw "błękitnego paliwa” 1 stycznia 2028 r.

Węgry, wraz ze Słowacją od dawna kategorycznie sprzeciwiają się rezygnacji z rosyjskiego gazu. Jednocześnie 9 września Węgry podpisały 10-letnią umowę o imporcie "błękitnego paliwa” z alternatywnego źródła i, według ministra spraw zagranicznych Węgier, Pétera Szijjártó, negocjują dodatkowy zakup gazu innego niż rosyjski. Budapeszt nie jest jednak jeszcze gotowy, by ostatecznie pożegnać się z rosyjskim gazem.

Jednocześnie, po apelu prezydenta USA Donalda Trumpa o zaprzestanie importu rosyjskich surowców energetycznych, UE przyspieszyła "ostateczne pożegnanie” z rosyjskim gazem i przedstawiła nowy pakiet sankcji, który obejmuje zakaz importu rosyjskiego gazu skroplonego.

Komisja Europejska wezwie państwa członkowskie do przyjęcia kolejnego pakietu nowych sankcji dotyczących rosyjskiego gazu i instytucji finansowych. We wtorek wieczorem szefowa KE rozmawiała z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat obostrzeń na Rosję dot. surowców.

— Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych — oznajmiła po rozmowie von der Leyen. – W odpowiedzi Europa zwiększa swoją presję – dodała von der Leyen.

Czytaj też:

"Ryzykujemy poważnymi szkodami". Kolejny kraj odmawia TrumpowiCzytaj też:

Putin ostrzega przed niedoborem gazu w Rosji. Proponuje przejście na węgiel