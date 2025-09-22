Tusk ogłosił inwestycję. "Istotna część strategicznego planu"

W poniedziałek w Sierakowicach odbyła się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska oraz ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Tematem była rozbudowa linii kolejowych w ramach przedsięwzięcia "Nasza kolej".

Chodzi o modernizację linii kolejowej Kartuzy – Lębork, której celem jest m.in. usprawnienie budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, poprzez zapewnienie efektywnego przewozu pracowników oraz dowóz ładunków. Inwestycja przywróci także pociągi pasażerskie dla mieszkańców regionu.

Tusk: Inwestycja lokalna i strategiczna

– My tutaj na Kaszubach, kiedy mówimy o rewitalizacji linii kolejowych, to myślimy także o celach strategicznych. Nie tylko o lokalnych udogodnieniach, bardzo ważnych dla mieszkańców tej ziemi. No bo ta inwestycja, która doprowadzi i do budowy nowych stacji i do rewitalizacji już istniejących stacji kolejowych, będzie wygodna i bardzo przydatna z punktu widzenia turystyki kaszubskiej, jak i rozwoju regionu. Ale ona będzie też bardzo istotną częścią strategicznego planu, jakim jest budowa elektrowni atomowej w Lubiatowie. Bez linii kolejowych, to jest pierwszy etap, nie byłoby mowy, żeby ta inwestycja stała się faktem – podkreślił.

W trakcie konferencji polityk przekonywał, że priorytetem rządu są połączenia z mniejszymi miejscowościami. – Wielkie inwestycje – od wiatraków na morzu, przez elektrownię jądrową, po Port Gdańsk – wymagają zintegrowanej pracy na rzecz komunikacji – powiedział Tusk.

"Nasza Kolej"

"Nasza Kolej" to program rozwoju kolei, w ramach którego rząd zamierza wydać 180 miliardów złotych na inwestycje infrastrukturalne, m.in. modernizację tras, budowę nowych linii, tuneli i przywracanie połączeń w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie.

Program zakłada daleko idące wsparcie dla polskiego przemysłu – preferencje dla polskich wykonawców i producentów taboru oraz wykorzystywanie funduszy krajowych i unijnych, w tym pożyczki na Krajowy Plan Odbudowy w realizacji przedsięwzięć.

Elektrownia jądrowa – inwestycja w toku

Pierwsza polska elektrownia jądrowa Lubiatowo-Kopalino o mocy 3750 MWe powstaje w gminie Choczewo, w województwie pomorskim. Projekt posiada m.in. decyzję środowiskową i lokalizacyjną. Od 2023 roku w lokalizacji trwają prace terenowe związane z badaniami geologicznymi. Równolegle inwestor kontynuuje działania związane z pozyskiwaniem kolejnych pozwoleń administracyjnych, w tym zezwolenia od Państwowej Agencji Atomistyki i pozwolenia na budowę. Zgodnie z harmonogramem pierwszy prąd z polskiej elektrowni jądrowej ma popłynąć w drugiej połowie lat 30.

