Kłopoty na kolei. Spadły przewozy towarowe

"W sierpniu pociągi przewiozły niespełna 18,2 mln ton towarów – mniej o ponad 0,7 mln ton (-3,8 proc.) w porównaniu z sierpniem 2024 r. Praca przewozowa wyniosła ponad 4,7 mld tonokilometrów i była niższa o 267,4 mln tonokilometrów (-5,3 proc.) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła niemal 6,7 mln pociągokilometrów, a więc spadła o ponad 0,2 mln pociągokilometrów (-3,3 proc. wobec roku wcześniej). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku osiągnęła prawie 261 km, czyli była o ponad 4 km krótsza niż przed rokiem" – czytamy w komunikacie.

W sierpniu kolej przewiozła o 0,6 mln ton ładunków mniej (-3,2 proc.) niż w lipcu tego roku. Praca przewozowa wykonana przez pociągi towarowe zmniejszyła się o 152,6 mln tonokilometrów (-3,1 proc.). Praca eksploatacyjna była niższa o 0,2 mln pociągokilometrów (-3 proc.). Średnia odległość przewozu jednej tony ładunków była nieznacznie wyższa niż w lipcu – o 0,3 km.

W pierwszych 8 miesiącach pociągi towarowe przetransportowały prawie 141,9 mln ton ładunków, co oznacza spadek r/r o 6,6 mln ton (-4,5 proc.). Praca przewozowa wyniosła prawie 36,6 mld tonokilometrów i była niższa r/r o prawie 2,6 mld tonokilometrów (-6,6 proc.). Praca eksploatacyjna przekroczyła 51,6 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek r/r o 3,1 mln (-5,7 proc.), zakończono.

Wzrost przewozów pasażerskich

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły natomiast o 9,3 proc. r/r do prawie 38,1 mln osób w sierpniu br., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Sierpień 2025 r. był rekordowy pod wieloma względami: od 2012 r. nie było ani jednego miesiąca z wyższą liczbą pasażerów i większą pracą przewozową, podkreślił Urząd.

"Sierpień przyniósł kolejny wzrost liczby pasażerów kolei. Z usług przewoźników skorzystało prawie 38,1 mln osób, czyli o prawie 3,3 mln więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem (+9,3 proc.). Wzrosła także praca przewozowa, która osiągnęła poziom blisko 3,3 mld pasażerokilometrów – o prawie 254 mln pasażerokilometrów więcej (+8,4 proc. rok do roku). Poziom wykonanej pracy eksploatacyjnej przekroczył 19,7 mln pociągokilometrów i był wyższy o ponad 1,7 mln pociągokilometrów (+9,5 proc. rok do roku). Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 86,1 km i była niższa niż rok wcześniej o niespełna 1 km" – czytamy w komunikacie.

W sierpniu 2025 r. liczba pasażerów oraz wielkość pracy przewozowej były najwyższe od początku roku. W porównaniu z lipcem liczba podróżnych wzrosła o prawie 1,5 mln osób (+4 proc.), a praca przewozowa o 233 mln pasażerokilometrów (+7,6 proc.). Niewielki spadek wystąpił jedynie w przypadku pracy eksploatacyjnej, która była niższa o 0,2 mln pociągokilometrów (-1 proc. miesiąc do miesiąca). Średnia długość przejazdu jednego pasażera wydłużyła się zaś o prawie 3 km (z 83,2 km do 86,1 km), podano także.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2025 r. z usług kolei skorzystało łącznie ponad 286 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 16,1 mln osób (+6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r. Wielkość wykonanej pracy przewozowej wyniosła ponad 20,5 mld pasażerokilometrów, czyli o prawie 1,2 mld pasażerokilometrów więcej (+6,1 proc. rok do roku). Praca eksploatacyjna w tym okresie osiągnęła prawie 149,9 mln pociągokilometrów, co oznacza niemal 12,7 mln pociągokilomterów więcej (+9,3 proc.) w porównaniu z rokiem ubiegłym, wymienił Urząd.

