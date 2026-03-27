Niższe ceny paliw. KAS może nakładać kary

Sejm w trybie przyśpieszonym proceduje projekty ustaw dotyczących obniżki podatków za paliwa. Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że rząd podjął decyzję o obniżce VAT i akcyzy na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Obniżka w ramach pakietu CPN ma być jedynie tymczasowa – jest związana z wojną na Bliskim Wschodzie i będącego jej rezultatem wzrostu cen paliw. Rząd wprowadzi zarazem tymczasową cenę maksymalną na paliwa.

KAS wkracza do akcji

W czwartek wieczorem na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się pierwsze projekty ustaw. Jak zauważa "Rzeczpospolita", to m. in. nowelizacja o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (autorstwa resortu energii) oraz nowela ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (autorstwa ministerstwa finansów).

Nowe przepisy wprowadzą obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżkę akcyzy. Zmiany te mają doprowadzić do obniżenia ceny końcowej paliw. "Tankowanie będzie tańsze, a koszty transportu – niższe. Z rozwiązania skorzystają zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy" – wyjaśnia rząd. Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny detalicznej paliw – stacje nie będą mogły sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej określonego poziomu cen. Cena będzie codziennie określana przez Ministra Energii na podstawie danych rynkowych – średnich cen hurtowych największych dostawców, powiększonych o podatki i określony koszt sprzedaży.

Dodatkowo, nowe regulacje przewidują wzmocniony nadzór nad rynkiem. Krajowa Administracja Skarbowa będzie kontrolować przestrzeganie przepisów, a za ich naruszenie grożą kary finansowe sięgające nawet 1 mln zł. "To mechanizm, który ma zapewnić, że wprowadzone rozwiązania będą skuteczne" – wskazuje rząd.

