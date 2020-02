Powraca sprawa długów Nowoczesnej. Petru straszy sądem

Wszystko zaczęło się od występu Katarzyny Lubnauer w RMF FM. – Staramy się to robić [spłacać długi - red.]. Gdy długi były zaciąganie, nie byłam nawet członkiem Nowoczesnej. Jak zostałam przewodniczącą, czułam się w obowiązku, by spłacać kredyt na bieżąco. I spłacaliśmy go. Spłaciliśmy wtedy prawie milion zł naszych różnych zobowiązań – mówiła Lubnauer w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Gdy dziennikarz zauważył, że długi sięgały 4 mln zł, Lubnauer oceniła, że jest to "scheda po byłym przewodniczącym".

Na te zarzuty zareagował sam Ryszard Petru, "Przypomnę, że to zarząd zaciągał kredyt. Tak długo jak byłem szefem.N kredyt był na bieżąco spłacany (spłacono ok 1.5 mln PLN). Bardzo mi przykro, że Katarzyna Lubnauer nie miała świadomości, że zadłużenie trzeba obsługiwać, a pieniądze nie biorą się z nieba" – napisał na Twitterze były szef Nowoczesnej.

Dzisiaj z kolei Petru opublikował wpis, w którym poinformował, że sugestie podobne do tych, jakie wypowiedziała Lubnauer w radiu będą kończyły się pozwami sądowymi. Jednocześnie Petru opublikował skierowane do Katarzyny Lubnauer wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych.

"Niniejszym pragnę poinformować, że rozpowszechnianie podobnych do wyrażanych przez @KLubnauer opinii przez kogokolwiek skończy się pozwem sądowym" – czytamy we wpisie byłego szefa Nowoczesnej.