Premier: Szczepionka to nasza nadzieja i szansa na powrót do normalności

Szef rządu we wpisie na Facebooku podkreślił, że "szczepionka to nasza nadzieja i szansa na powrót do normalności".

"Szczepionka jest najlepszym antidotum na wirusa. Przebadana przez najlepszych specjalistów z całego świata, dopuszczona przez Europejską Agencję Leków i amerykańską FDA - renomowane instytucje, symbolizuje dziś nadzieję i bezpieczeństwo dla milionów ludzi" – oświadczył Morawiecki.

Jak stwierdził, szczepionka to powrót do tak upragnionej przez nas wszystkich normalności. "Szczepionka to ochrona miejsc pracy. I szansa na wzrost gospodarczy" – dodał premier.

Szczepionka w Polsce

Pierwsza dostawa szczepionki na COVID-19 dotarła do Polski w ubiegły piątek, transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19. Pierwszą zaszczepioną w Polsce osobą była naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy w wieku 60 plus, służby mundurowe, nauczyciele.

