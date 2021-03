Dwubiegunówka lewicy

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Zespołu Downa brzmiało: „We CONNECT so that we can” #CONNECT. Propagatorzy tej akcji podkreślali, że w czasach obostrzeń, które ograniczają międzyludzkie kontakty, należy łączyć się poprzez komunikatory internetowe z osobami dotkniętymi zespołem Downa, aby nie czuły się osamotnione i wykluczone.

To dobrze, że taki dzień został ustanowiony. Jest czymś budującym widok ludzi z różnych środowisk, którzy symbolicznie okazują szacunek osobom z niepełnosprawnością. Część z nich na co dzień angażuje się w ochronę życia w każdym jego stadium. Warto jednak przy tej okazji zastanowić się, jak czuły się osoby z Zespołem Downa, widząc, że za ich rzeczników chcą uchodzić ci, którzy walczą o możliwość legalnego zabicia nienarodzonych dzieci z tym schorzeniem. Chyba najszerzej komentowanym przykładem było przypomnienie wpisu na Twitterze Marty Lempart z 2019 roku. „Różni, ale równi” – napisała wówczas aktywistka, oczywiście dodając zdjęcie dwóch różnych skarpetek.

twitter

Kto jeszcze postanowił okazać solidarność z osobami z Zespołem Downa? Kolorowe skarpetki założył w tym roku m.in. poseł Lewicy Tomasz Trela. Ten sam, który wcześniej wielokrotnie chwalił się zdjęciami z proaborcyjnych protestów. W podobny sposób postąpił inny polityk Lewicy Paweł Krutul.

twitter

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. W licznych komentarzach zarzucili działaczom lewicy hipokryzję i podwójne standardy. Przypomnieli ich zaangażowanie w „Strajki Kobiet”, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej.

"Taki żart zwolenników mordowania nienarodzonych, w tym dzieci z zespołem Downa. Ubierają dziś różne skarpetki i odgrywając pokazowe wzruszenie, głoszą, że pomagają ludziom z Downem. A ja się pytam - jak pomagają? Przestaną żądać ich zabijania? – zapytała retorycznie Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.

"Strasznie razi mnie ta hipokryzja. Nie da się być za jakąś grupą osób jeśli popiera się uśmiercanie większości jej nowych członków" – podkreśliła z kolei działaczka pro-life Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Zwróciła też uwagę, że pierwszy raz obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa w sytuacji, w której w naszym kraju osobom z tą wada rozwojową nie odbiera się prawa do życia.

Statystyki dotyczące liczby aborcji w Polsce nie pozostawiają złudzeń. Osoby z Zespołem Downa były głównymi ofiarami prawa obowiązującego w ramach tzw. kompromisu. Stanowiły ok. 40 proc. dzieci zabitych w wyniku aborcji eugenicznej. Dodatkowe znaczenie ma fakt, że życia pozbawiono 65 proc.% dzieci, u których diagnozowano Zespół Downa. Aborcje na dzieciach z tym schorzeniem przeprowadzano w drugim trymestrze ciąży, aż do 24 tygodnia ciąży.

Okrutną rzeczywistość pokazały dane z Ministerstwa Zdrowia i NFZ za 2019 rok. Zabito wówczas 435 dzieci z podejrzeniem Zespołu Downa, urodziło się 235. We wcześniejszych latach wyglądało to tylko minimalnie lepiej. Zgodnie z badaniem opublikowanym w „European Journal of Human Genetics” w Polsce ofiarami aborcji selektywnej w latach 2011-2015 padło 57 proc. dzieci z Zespołem Downa.

Wniosek z tych liczb nasuwa się sam. „Prawo wyboru” dla większości dzieci z Zespołem Downa w Polsce oznaczało wyrok śmierci. Część osób, które założyły kolorowe skarpetki, powinno zatem dokonać refleksji nad swoim stanowiskiem odnośnie aborcyjnego prawa. W przeciwnym razie wywołują dysonans poznawczy u osób zainteresowanych ich działalnością. Sprawiają w ten sposób wrażenie, że są „za, a nawet przeciw”.

Sceny, w których proaborcyjni aktywiści przypominają sobie o szacunku dla życia osób z Zespołem Downa, można oglądać nie tylko 21 marca. Okazją do tego typu kurtuazji stają się również programy talent show. Wielokrotnie zdarzało się, że jurorzy i widzowie ze łzami w oczach podziwiali wyczyny osób z niepełnosprawnością. Tak było choćby w przypadku hiszpańskiej edycji programu „Mam Talent”, w którym na scenie pojawili się tancerze z Zespołem Downa. Opinia publiczna nie mogła wyjść z podziwu, że te osoby chcą pokazać światu, że ich choroba to żadna bariera czy ograniczenie przed osiąganiem sukcesów. Kiedy jednak dochodzi do debaty na temat aborcji, często zapomina się o prawie dzieci do poszukiwania szczęścia, samorealizacji, ba, nawet narodzenia. Bariery, które miały nie istnieć, nagle stają się przeszkodą nie do pokonania. W medycynie istnieje choroba afektywna dwubiegunowa. Być może warto, aby działacze lewicy przebadali się pod tym kątem?