W marcu padł rekord liczby wylotów śmigłowców LPR

Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylatywały w marcu ponad 1100 razy. Maszyny wykonały prawie dwa razy więcej misji, niż w lutym – informuje RMF FM.

Rozgłośnia zaznacza, że tak duże zaangażowanie jednostek LPG to skutek pandemii koronawirusa– jednak w dużej mierze skutek pośredni. Dlaczego? Transportem zakażonych pacjentów zajmują się głównie karetki na ziemi. Ratownicy medyczni mają z tego powodu bardzo dużo pracy.

Karetki wciąż na sygnale

Warszawskie pogotowie wyjeżdża już 800 razy dziennie, w tym co najmniej 300 razy do wezwań związanych z COVID- i wydaje trzy razy więcej na paliwo, niż zwykle. Problematyczne jest również to, że karetki z jednym pacjentem często są zajmowane nawet na kilkanaście godzin. Bywa, że ambulansy krążą po Mazowszu i szukają wolnego miejsca, a potem muszą jeszcze zostać dekontaminowane (oczyszczone) – opisuje RMF FM.

Brakuje zespołów do pilnych wezwań. Stąd duży wzrost liczby misji śmigłowców LPR, które coraz częściej wysyłane są do nagłych przypadków.

Koronawirus w Polsce

Polska nadal zmaga się z trzecią falą pandemii COVID-19.

Mamy 27 887 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Poinformowano również o 954 zgonach.

27 887 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczy województw: śląskiego (4880), mazowieckiego (3910), małopolskiego (2813), wielkopolskiego (2767), dolnośląskiego (2299), łódzkiego (1908), kujawsko-pomorskiego (1588), pomorskiego (1484), lubelskiego (1085), podkarpackiego (1060), zachodniopomorskiego (786), świętokrzyskiego (721), warmińsko-mazurskiego (625), opolskiego (570), lubuskiego (558), podlaskiego (533). Jak zaznacza resort, 300 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

