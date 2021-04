Morawiecki: 300 mln złotych na wdrożenie technologii mRNA w Polsce

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie premier Mateusz Morawiecki poinformował o uruchomieniu programu badań nad technologią mRNA. Polscy naukowcy będą mogli skorzystać z kilku grantów na rozwój tej gałęzi biologii molekularnej.

– Pandemia to globalna katastrofa, ale i zobowiązanie do tego, aby przemyśleć działania o charakterze naukowym i badawczym w obszarze medycyny. W tym Instytucie bije polskie serce nowych technologii biologii molekularnej związanych z RNA – stwierdził Morawiecki.

300 mln na badania

Celem rządu jest umożliwienie wdrożenia do powszechnego użycia technologii mRNA, która ma przygotować Polskę na ewentualne przyszłe pandemie koronawirusów oraz zapewnić pod tym względem bezpieczeństwo Polaków.

Premier Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił, w jaki sposób polscy naukowcy będą mogli pozyskać granty ze specjalnego programu o wartości 300 mln złotych. Szef polskiego rządu przypomniał również, że technologie związane z mRNA bada się w Polsce od dziesiątek lat. Rząd chce wykorzystać ten potencjał tak, aby za 2-3 lata "możliwe było wypracowanie rozwiązań z udziałem polskich naukowców".

– Uruchamiamy nasze rządowe środki w wielkości na początek 300 milionów złotych. Już w maju będziemy uruchamiać nasz program i w maju, mam nadzieję, będzie rozstrzygnięty program, gdzie w kilku grantach po kilkadziesiąt milionów złotych skierujemy środki do zespołów badawczych, pracujących nad najnowszymi technologiami w zakresie biologii molekularnej – powiedział szef polskiego rządu.

Aby zrealizować zakładany przez rząd cel, Agencja Badań Medycznych w maju 2021 r. ogłosi konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Jego celem ma być przyspieszenie wdrożenia innowacyjnych terapii opartych o RNA i udostępnienie ich pacjentom w naszym kraju.

Nadzieja dla chorych na raka

Technologia mRNA to także nadzieja dla chorych na nowotwory. Premier Morawiecki stwierdził, że jeśli polskie badania zakończą się sukcesem, to Polacy będą mieli szybki dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie walki z rakiem.

– Nowe technologie to wielka nadzieja na wynalezienie skutecznego leku przeciwko niektórym nowotworom. Jeżeli Polacy dołożą do tego cegiełkę, to będziemy mieli możliwość korzystania z tych technologii, ale to też budowa sektora biomedycznego – powiedział premier.

– Dziękuję wszystkim naukowcom. Dzisiaj nabrałem tu przekonania, że mamy szansę poprawiać zdrowie Polaków i jako Polska odnosić korzyści gospodarcze i naukowe – dodał premier.

Technologia mRNA jest obecnie wykorzystywana przez Pfizer/BioNTech oraz Modernę do produkcji szczepionek przeciwko COVID-19.

