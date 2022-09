Projekt wydłużenia kadencji samorządów. Jest decyzja Sejmu

W trakcie środowego posiedzenia za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu głosowało 208 posłów, 222 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu – poinformowało ISBnews.pl.

Projekt ustawy

"Celem projektu jest zmiana terminu wyborów samorządowych (tj. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) przez wydłużenie kadencji samorządowej do 30 kwietnia 2024 roku" – czytamy w uzasadnieniu.

Wejście w życie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wydłużyło kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, co spowodowało skumulowanie dat wyborów samorządowych oraz parlamentarnych w roku 2023. "Zbliżenie terminów wyborów samorządowych i parlamentarnych jest niepożądane z przyczyn organizacyjnych oraz profrekwencyjnych. W przypadku kumulacji wyborów (parotygodniowej przerwy między wyborami samorządowymi oraz parlamentarnymi) organizacja ich musiałaby toczyć się równolegle" – podano w komunikacie.

Wydłużenie kadencji

W związku z wydłużeniem kadencji organów samorządu terytorialnego i przesunięciem wyborów z jesieni na wiosnę, konieczne jest dostosowanie przepisów z art. 373 i 374 Kodeksu Wyborczego dotyczących terminów ustalania liczby radnych wybieranych w wyborach. Według aktualnego brzmienia tych przepisów, liczba radnych jest ustalana według liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone, czyli czyli 31 grudnia 2023 roku.

Z kolei zarządzenie wojewody ustalające liczbę radnych wybieranych do rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w każdej gminie najpóźniej na cztery miesiące przed upływem kadencji, czyli według stanu prawnego wykreowanego odpowiednim projektem, do 30 grudnia 2023 roku.

Czytaj też:

Ostra dyskusja w Sejmie. Szefernaker: Najważniejsze, żeby obrzucić rząd błotemCzytaj też:

Ostre wystąpienie Gawkowskiego. Polityk uderza w PiS