Przełom ws. KPO? Media: Kolegium komisarzy KE podjęło ważną decyzję

Jak ustalili dziennikarze "Wydarzeń" Polsatu News, we wtorek w Brukseli zaakceptowano przedstawione przez ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka kierunkowe rozwiązania do nowelizacji ustawy o SN. Dzięki zmianom możliwe ma być wypełnienie brakujących kamieni milowych. To z kolei może doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Jak dowiedziały się "Wydarzenia", nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym może trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu.

Spór o reformę sądownictwa

Spór Warszawy z Brukselą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy ciągnie się już od wielu miesięcy. W ostatnich tygodniach doszło do kilku spotkań ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą.

Przypomnijmy, że choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas unijne środki. Jednocześnie rząd cały czas nie złożył jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Dokument taki miał zostać złożony do końca października tego roku, jednak termin został zmieniony.

Jak tłumaczył niedawno minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, cały proces poprzedzający złożenie wniosku o wypłatę środków jest niezwykle skomplikowany i czasochłonny.

Ważna decyzja

W poniedziałek KE podpisała ustalenia operacyjne ws. polskiego KPO.

Są one kluczowe, by można było złożyć wniosek o pierwsze płatności z KPO, ale by pieniądze zostały przekazane konieczne spełnienie tzw. kamieni milowych – dodaje korespondentka PR.

Ustalenia operacyjne dotyczące KPO to w sumie 350 stron, które określają dokumentację, jaką nasz kraj musi złożyć we wnioskach o płatność. Sprawa dotyczy udowodnienia przez polski rząd spełnienia 283 kamieni milowych i wskaźników, jakie Bruksela narzuciła Polsce.

Czytaj też:

Ustępstwo ws. sądów za pieniądze z KPO? Polacy wyrazili swoje zdanieCzytaj też:

Spór o pożyczkę na KPO. "Nikomu nie zależy na tym, by centralizować Unię"