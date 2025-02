Mentzen: Restrykcje na produkcję energii z paliw kopalnych to forma obłędu

W wywiadzie dla Krzysztofa Skowrońskiego w Radiu Wnet kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen przypomniał propozycję resetu konstytucyjnego jako rozwiązania na konfliktu o wymiar sprawiedliwości.

Z kolei w kontekście drastycznych cen prądu poseł przypomniał m.in. o skutkach polityki energetycznej będącej efektem wdrażania w Polsce unijnej reformy wymuszającej na państwach członkowskich transformację w tzw. zieloną gospodarkę bez oglądania się na realia ekonomiczne.

Mentzen: Restrykcje na produkcję energii z kopalin to forma obłędu

– Zielony Ład jest wybitnie niekorzystny dla Polski i dla całej Europy. W momencie, w którym Chiny i Indie w ogóle się tym nie przejmują, kiedy Donald Trump ogłosił, że odchodzi od Zielonego Ładu, że wraca do paliw kopalnych, utrzymywanie tych restrykcji na produkcję energii z paliw kopalnych w Europie jest po prostu gospodarczym samobójstwem, to jest jakaś forma obłędu – powiedział Sławomir Mentzen.

– Należy jak najszybciej zatrzymać dalszy rozwój kompetencji Unii Europejskiej. To jest olbrzymia seria błędów Mateusza Morawieckiego, który zgodził się na dochody własne Unii Europejskiej, na połączenie tak zwanego KPO z praworządnością, na dług unijny, na Zielony Ład zresztą też, to wszystko były błędy. W związku, z czym należy wetować wszelkie możliwe dalsze powiększenie kompetencji UE, a następnie tworzyć koalicję z partiami w UE, które również nie chcą rozwoju tych kompetencji tak, żeby je powoli zwijać, ograniczać, wracać do tego, co było kiedyś – powiedział Sławomir Mentzen.

Poseł przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko, że Polska musi jak najszybciej wycofać się z ETS, ponieważ wtedy odpadną wynikające z tego systemu sztuczne koszty energii.

"Samobójstwo gospodarcze i skrajna głupota"

Przeciwko Zielonemu Ładowi Menzten i parlamentarzyści Konfederacji konsekwentnie występują w Sejmie.

– Donald Trump zapowiedział odrzucenie Zielonego Ładu, a następnie wycofał Stany Zjednoczone z klimatycznego porozumienia paryskiego. Jeżeli drugi największy emitent dwutlenku węgla na świecie wycofuje się ze szkodliwej ideologii klimatyzmu, to jaki jest sens, żeby Polska dalej w to brnęła, niszcząc swój przemysł i zwiększając koszty życia Polakom? Nie ma żadnego – powiedział w styczniu jeden z liderów Konfederacji i kandydat tego ugrupowania w wyborach prezydenckich.

– Jeżeli Unia Europejska dalej będzie utrzymywała w tej sytuacji Zielony Ład, to jest to nie tylko samobójstwo gospodarcze i skrajna głupota, to jest świadectwo prawdziwego obłędu. Na szczęście świat się zmienia, ten lewicowy eksperyment oczywiście nie wypalił. Dlatego składam wniosek formalny o rewolucję zdrowego rozsądku również w Polsce, są tylko dwie płcie, planeta nie płonie, trzeba obniżać wydatki rządowe, zachować wolność słowa oraz deportować nielegalnych migrantów, rewolucja zdrowego rozsądku również w Polsce – powiedział Mentzen.

Czytaj też:

Cała konstrukcja Zielonego Ładu jest fałszywa. Ekspert wyjaśniaCzytaj też:

Europejczycy marzną przez von der Leyen. Może i ona powinna marznąć z nami?