Pokojowy Nobel dla WOŚP? Grodzki: Złożyłem wniosek

"Z radością i dumą w imieniu grupy senatorów złożyłem wniosek o uhonorowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pokojową Nagrodą Nobla. Głęboko wierzymy, że ta nagroda należy się Jurkowi Owsiakowi i jego fundacji za to, jak jednoczy nas w czynieniu dobra" – poinformował Grodzki za pośrednictwem Twittera.

Tomasz Grodzki jest jednym z wielu polityków, którzy co roku chwalą się wspieraniem akcji Jerzego Owsiaka.

31. finał WOŚP. Ile zebrano?

W niedzielę odbył się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Cudowny dzień nad całym naszym krajem, uśmiechniętym krajem uśmiechniętych ludzi. Odepchnęliśmy od siebie focha, byliśmy empatyczni, tuliliśmy się, dzieliliśmy uśmiechem, a na samym końcu powiedzieliśmy, że wstępnie na naszym koncie jest 154 mln 606 tys. 764 zł – przekazał Jerzy Owsiak.

W tym roku zbierano na walkę z sepsą.

Pokojowa Nagroda Nobla

Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana osobom i organizacjom za działalność na rzecz światowego pokoju. Wyróżnienie to ufundowane zostało testamentem szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla. Nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Nobla. Pokojowa Nagroda Nobla jako jedyna ze wszystkich nagród Nobla przyznawana jest przez organizację norweską.

Nominacje do nagrody przyznawanej w danym roku mogą być nadsyłane od września roku poprzedniego do 1 lutego roku jej wręczenia. Do 2022 roku Pokojowa Nagroda Nobla została wręczona 103 razy, przy czym dwukrotnie wyróżnione zostały trzy osoby (w 1994 i 2011), 31 razy Nagrodę odebrało dwoje laureatów, zaś 68 razy wyróżniona była jedna osoba.

