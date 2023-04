"Pomagacie Putinowi!", "robaki w zbożu!". Sejm rozpoczął obrady

W środę rozpoczęło się 74. posiedzenie Sejmu. Na początku posłowie standardowo mieli możliwość złożenia wniosków formalnych. Kilku parlamentarzystów skorzystało z tej możliwości. Szybko doszło do ostrej wymiany zdań. Poszło o kryzys zbożowy wynikły z niekontrolowanego zalewu ziarnem z Ukrainy polskiego rynku.

Przedstawiciele opozycji skrytykowali rządzących za brak reakcji lub niewłaściwe działania ws. kontroli jakości żywności z Ukrainy. Poseł Arkadiusz Iwaniak z klubu Lewicy zapytał kto zarobił na imporcie zboża z Ukrainy i sugerował, że są to osoby powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Z kolei reprezentujący Konfederację Krzysztof Bosak zapytał czy prawdą jest, że kontrole zboża były ograniczane prze służby. Chciał też powołania komisji śledczej, która miałaby tę sprawę wyjaśnić.

Telus: Pomagacie Putinowi

Chwilę później na mównicy pojawił się nowy minister rolnictwa Robert Telus. Powiedział, że "wszyscy chcą ugrać politycznie na tej tragedii". Dodał, że najważniejsze jest zdrowie Polaków i przypomniał, że we wtorek podjął decyzję o kontroli żywności z Ukrainy, nawet te, która już znajduje się w magazynach w Polsce. Telus zapewnił, że kontrole obejmą wszystkie firmy bez względu na to, z jaką opcją polityczną są związane.

– My dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi, bo jest sprawa tragiczna związana z wojną. Sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi – powiedział, wskazując na ławy opozycji.

W trakcie wystąpienia Telusa cały czas słychać było wykrzykiwania z ław sejmowych.

Sroka: Robaki w zbożu

Magdalena Sroka z Porozumienia. – Miesiącami zapewnialiście, że zboże z Ukrainy jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim, że jemy w naszym polskim chlebie, chleb z mąki ze zmielonymi robakami, które przyjechało w zbożu technicznym - powiedziała poseł.

Telus wszedł na mównice chwilę później, by ustosunkować się do wypowiedzi Sroki. – Jeżeli ma pani takie dane, że ktoś oszukał w ten sposób Polaków, proszę tę informację do prokuratury czy do ministra Ziobry, czy do mnie. Na pewno będziemy kontrolować – powiedział.

