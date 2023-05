Polska straci miliony euro. KE wysyła Warszawie wezwania do zapłaty

Polsce wkrótce – w sumie – zostaną odebrane 174 miliony euro – ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand poinformował serwis, że KE wysłała do Polski sześć wezwań do zapłaty zaległych kar.

"Chodzi o milion euro dziennie za niewykonanie środka tymczasowego TSUE w związku z procedurami dyscyplinarnymi w sądownictwie. To te wezwania opiewają na łączną kwotę 174 milionów euro. Zostały one wysłane wczoraj" – czytamy.

KE wzywa Polskę do zapłaty kar

Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku wiceprezes TSUE nałożył na nasz kraj 1 mln euro dziennej kary za niewykonanie orzeczenia TSUE. Chodzi o niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska zawiesiła na 5 miesięcy wysyłanie wezwań do zapłaty. Zrobiła to w odpowiedzi na list polskiej strony z 3 listopada 2022 r., w którym rząd Mateusza Morawieckiego prosił o zaprzestanie naliczania kar.

– Do czasu wydania przez KE oceny listu i argumentów, wezwania do zapłaty kar zostały wstrzymane. Jest to zwykła procedura, gdy otrzymujemy takie prośby, abyśmy mogli przeanalizować argumenty. Wezwania do zapłaty są następnie ponownie wysyłane, jeśli Komisja uzna, że naruszenie nadal występuje – poinformował w kwietniu rzecznik KE Christian Wiegand.

Rzecznik dodał, że KE po dokładnym przeanalizowaniu listu odrzuciła wniosek Polski, uznając, że dalej ma miejsce naruszenie praworządności. Wezwania do zapłaty zaczną zatem być znowu wysyłane.

Nieoficjalnie RMF FM pisze, że Bruksela liczyła na wdrożenie w Polsce kontrowersyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym, która utknęła w Trybunale Konstytucyjnym. Krytycy tych rozwiązań wskazywali, że są one sprzeczne z ustawą zasadniczą i de facto oznaczałaby całkowite zdewastowanie polskiego porządku prawnego. Ustawa miałaby w teorii doprowadzić do odblokowania funduszy z KPO.

Czytaj też:

KE występuje przeciw Polsce do TSUE. Chce nałożenia kar finansowychCzytaj też:

Przełomowa decyzja TSUE. Obniżono karę dla Polski