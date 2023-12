Zmiana władzy w Polsce. Nie będzie spotkania Morawieckiego z Tuskiem?

Po tym, jak rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania, Sejm wybrał na premiera lidera KO Donalda Tuska. Za głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt się nie wstrzymał. Większość bezwzględna wynosiła 225 posłów.

Müller o uroczystej zmianie władzy: To nie jest tradycja

Piotr Müller, odchodzący rzecznik rządu, był pytany w Polsat News, czy planowane jest uroczyste przekazanie urzędu premiera w KPRM. – Nie raz była już zmiana warty w rządzie, nie jest to wydarzenie nadzwyczajne. Co do przekazania, nie wiem, nie ma tutaj jeszcze decyzji – odpowiedział. Dodał, że "nie zawsze tak było i nie jest to tradycja".

Odniósł się również do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który po wyborze Donalda Tuska na premiera, wyszedł w Sejmie na mównicę i nazwał go "niemieckim agentem". – W polityce Tuska przez jakiś czas widoczne było realizowanie interesów niemieckich i określenie to padło w tym kontekście – przekonywał Müller.

Pytany o nieobecność ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry podczas głosowania nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego, Müller odpowiedział, że Ziobro jest chory. Dopytywany, czy nie jest to "choroba dyplomatyczna", polityk odparł: – Pozostali posłowie Suwerennej Polski głosowali za, więc nie sądzę, by był to akt polityczny.

Rząd Morawieckiego upadł w głosowaniu. Sejm wybrał Tuska na premiera

W głosowaniu nad losem rządu Morawieckiego nie wzięło udziału trzech członków klubu PiS. Oprócz Ziobry byli to Szymon Szynkowski vel Sęk i Agnieszka Ścigaj.

Vel Sęk wyjaśnił swoją nieobecność wyjazdem – "na polecenie premiera" – do Brukseli na spotkanie Rady ds. Zagranicznych UE, podczas której "dyskutowane są fundamentalnie ważne dla naszej Ojczyzny sprawy" – napisał szef MSZ w serwisie X (dawniej Twitter).

Za udzieleniem wotum zaufania dla rządu Morawieckiego głosowało w poniedziałek 190 posłów (187 z PiS i 3 z Kukiz'15). Przeciw było 266 posłów, nikt się nie wstrzymał.



